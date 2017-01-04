Директор ЦРУ Джон Бреннан заявил, что Россия в Сирии применяет тактику "выжженной земли", которая приводит к массовым жертвам среди мирного населения.

"Российская тактика выжженной земли, которую они применяли в Сирии, привела к разрушениям и гибели тысяч и тысяч невинных людей. США никогда бы не сделали такого ни в одном вооруженном конфликте", - сказал он в интервью телеканалу "Пи-би-эс".

Глава ЦРУ подчеркнул, что российское руководство, по его мнению, "продвигает свои интересы там, где существует политический вакуум и конфликты".

Вместе с тем, заметил он, Москва "не следует тем правилам поведения в вооружённых конфликтах, которыми руководствуются США".

Дж.Бреннан отметил, что для ЦРУ вмешательство России в сирийский конфликт не стало неожиданностью, так как стремление России поддержать своего давнего союзника - президента Сирии Башара Асада - не подвергалось сомнению.