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Дальнее зарубежье 04.01.2017 14:07

Директор ЦРУ считает, что Россия использует в Сирии тактику "выжженной земли"

Директор ЦРУ Джон Бреннан заявил, что Россия в Сирии применяет тактику "выжженной земли", которая приводит к массовым жертвам среди мирного населения.

"Российская тактика выжженной земли, которую они применяли в Сирии, привела к разрушениям и гибели тысяч и тысяч невинных людей. США никогда бы не сделали такого ни в одном вооруженном конфликте", - сказал он в интервью телеканалу "Пи-би-эс".

Глава ЦРУ подчеркнул, что российское руководство, по его мнению, "продвигает свои интересы там, где существует политический вакуум и конфликты".

Вместе с тем, заметил он, Москва "не следует тем правилам поведения в вооружённых конфликтах, которыми руководствуются США".

Дж.Бреннан отметил, что для ЦРУ вмешательство России в сирийский конфликт не стало неожиданностью, так как стремление России поддержать своего давнего союзника - президента Сирии Башара Асада - не подвергалось сомнению.

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Тэги: ЦРУ, РОССИЯ, СИРИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]