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Это интересно 04.01.2017 14:30

Faraday Future представила скоростной беспилотный электромобиль FF 91

Американский стартап Faraday Future представил на ежегодной Международной выставке потребительской электроники (CES) в Лас-Вегасе самоуправляемый электромобиль FF 91, который, по мнению экспертов, сможет успешно конкурировать с электрокарами Tesla.

Как утверждается в выставочной презентации Faraday Future, новый автомобиль будет готов к серийному производству в 2018 году.

FF 91 разгоняется до 60 миль в час (96 км/ч) за 2,39 секунды, тогда как самая быстрая модель Tesla на том же треке показала результат в 2,5 секунды.

В начале презентации электромобиль FF 91 в режиме автопилота проехал по площадке и успешно припарковался задним ходом. Однако позднее, когда китайский миллиардер Цзя Юэтин пытался продемонстрировать возможности автопарковки на сцене, машина осталась неподвижной. Парковка удалась лишь со второй попытки. Цзя Юэтин - гендиректор китайской высокотехнологичной компании LeEco, основной инвестор стартапа Faraday Future.

В настоящее время Faraday Future переживает финансовые трудности, и ряд аналитиков сомневаются в жизнеспособности компании. Как сообщала The Verge, в конце прошлого года из Faraday Future ушли два топ-менеджера, включая бренд-директора Марко Маттиаччи. Немногим ранее Faraday Future была вынуждена остановить строительство завода в Неваде, стоимость которого составляет около $1 млрд.

Кроме того, Faraday Future задолжала миллионы долларов подрядчикам и разработчикам, включая $46 млн AECOM и $10 млн Futuris.

Компания предлагает предзаказ FF 91 с возмещаемым депозитом в размере $5 тыс., но не раскрывает цену модели в базовой комплектации.

Похожий на внедорожник 4-дверный электрокар оснащен 10 фронтальными камерами и камерами заднего вида, 13 радарами различной дальности, 12 ультразвуковыми датчиками и системой лидар. В салоне - большие экраны, которые можно будет подключать к различным устройствам следующего поколения, а также напрямую заливать видео и другие материалы с ПК.

Faraday Future обещает мощность силовой установки 1050 л.с., а также самый емкий и мощный аккумулятор из представленных на рынке электромобилей. Потенциальный пробег FF 91 без подзарядки - 378 миль (605 км).

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Тэги: США, ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ, ПРЕЗЕНТАЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]