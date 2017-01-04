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Регион 04.01.2017 14:51

Экс-посол Казахстана в США Кайрат Умаров назначен постпредом страны при ООН

Указом президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Кайрат Умаров назначен постоянным представителем Казахстана при ООН, сообщила пресс-служба президента.

"Указом Главы государства Умаров Кайрат Ермекович назначен постоянным представителем Республики Казахстан при Организации Объединенных Наций, он освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Соединенных Штатах Америки", - отмечается в тексте указа президента.

К.Умаров занимал должность посла Казахстана в США с 2013 года.

Ранее занимавший должность постпреда Казахстана при ООН Кайрат Абдрахманов был назначен министром иностранных дел республики.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ООН, ПОСТПРЕД, НАЗНАЧЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]