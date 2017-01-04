Экс-посол Казахстана в США Кайрат Умаров назначен постпредом страны при ООН

Указом президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Кайрат Умаров назначен постоянным представителем Казахстана при ООН, сообщила пресс-служба президента.

"Указом Главы государства Умаров Кайрат Ермекович назначен постоянным представителем Республики Казахстан при Организации Объединенных Наций, он освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Соединенных Штатах Америки", - отмечается в тексте указа президента.

К.Умаров занимал должность посла Казахстана в США с 2013 года.

Ранее занимавший должность постпреда Казахстана при ООН Кайрат Абдрахманов был назначен министром иностранных дел республики.