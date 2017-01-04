Гражданин Киргизии требует у турецких СМИ опровергнуть информацию о его причастности к теракту в Стамбуле

Гражданин Киргизии Яхье Машрапов, которого обвиняли в причастности к теракту в Стамбуле, не намерен подавать в суд на турецкие СМИ, однако требует опровержения опубликованных недостоверных сведений.
"Я не собираюсь подавать в суд на турецкие СМИ, но требую дать опровержение информации, порочащее мою честь", - сказал Я.Машрапов корреспонденту "Интерфакса".
Он добавил, что в ближайшее время не намерен лететь в Стамбул. "Мои родные очень напугались произошедшим, поэтому я пока не планирую выезжать за рубеж", - отметил Я.Машрапов.
"Турецкие СМИ распространили фото моего паспорта и пишут, что я причастен к теракту, как так можно голословно говорить и писать. Турецкая полиция меня же допрашивала и убедилась, что я ни к какому теракту не причастен", - сказал он.
По словам Я.Машрапова, он прилетел в Стамбул 28 декабря и 30 декабря уже вылетел обратно в Киргизию. "Отпраздновав с родными и друзьями Новый год, 1 января я вновь вылетел в Стамбул, закупив товар, обратно прилетел 3 января. 3 января, когда я сел на самолет ко мне в салоне подошли двое и попросили выйти вместе с паспортом. Когда я вышел из самолета увидел около 20 человек, среди них были и полицейские и люди в гражданском", - отметил Я.Машрапов.
"Они проверяли мой паспорт, допросили, сфотографировали меня и мой паспорт. Затем извинились и сказали, что ошиблись, и посадили обратно в самолет, после чего мы вылетели из Стамбула в Бишкек с опозданием на один час", - добавил Я.Машрапов.
Он также сказал, что о публикации турецкими СМИ его паспорта узнал от друзей. "Они увидели фото моего паспорта в интернете и позвонили мне в недоумении. Ведь в день теракта мы сидели за одним праздничным столом и ели плов", - вспоминает он.
Я.Машрапов является уроженцем Кара-Сууйского района Ошской области (юг республики). Занимается предпринимательской деятельностью - продажей турецкой одежды на местном крупнейшем рынке в городе Кара-Суу.
Нападение на ночной клуб Reina в Стамбуле было совершено в новогоднюю ночь. Вооруженный боевик открыл стрельбу из автомата, в результате чего погибли 39 человек, в том числе россиянка. Еще почти 70 человек получили ранения.
После теракта СМИ Турции со ссылкой на правоохранительные органы, начали сообщать, что исполнителем теракта является выходец из Узбекистана или Киргизии. Распространялась фотография паспорта гражданина Киргизии Я.Машрапова и его возможная причастность к теракту.
3 января Я.Машрапов, по прибытию в Киргизию, был допрошен правоохранительными органами республики. В связи с отсутствием доказательств его причастности к теракту он был отпущен. Проверку со стороны турецких силовиков Я.Машрапов прошел до вылета из Стамбула в Бишкек. Как выяснилось, Я.Машрапов оказался похож на фоторобот разыскиваемого террориста.
МИД Киргизии выразил готовность в содействии правоохранительным органам Турции в поиске подозреваемого в теракте и призвал СМИ соблюдать принцип "презумции невиновности" при освещении событий, связанных с террористическими актами.
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