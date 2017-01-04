Рядом с грузино-российской границей будет построен новый мост

На автомагистрали Мцхета-Степанцминда-Ларс (Военно-грузинская дорога), близ КПП "Казбеги" на грузино-российской границе началось строительство нового 85-метрового мостового перехода.

"Существующий на 113-ом километре Военно-грузинской дороги мостовой переход, который был построен в начале 80-х годов, амортизирован. Мы уже ввели ограничения на передвижение по нему. Здесь будет построен новый современный мостовой переход", - заявил журналистам глава департамента автодорог Минрегионразвития и инфраструктуры Грузии Георгий Сетуридзе, который в среду ознакомился с началом строительных работ.

Новый альтернативный мост строится в Казбегском муниципалитете у села Коби, стоимость проекта составляет 4 млн 550 тыс. лари (примерно $1,7 млн по текущему курсу). Ввод в эксплуатацию моста планируется в декабре 2017 года.

На Военно-грузинской дороге на реке Чхаре сейчас завершается строительство еще одного нового моста вместо старого, который был поврежден селевыми потоками. А в Дарьяльском ущелье Грузии на территории, прилегающей к леднику Девдорак, планируется построить тоннель, что позволит обезопасить один из сложнейших участков ведущей в Россию дороги, где каждый год возникают проблемы, связанные со сходом лавин. Для строительства этого тоннеля в госбюджете на 2017 год выделено 50 млн лари.

Ранее сообщалось, что власти Грузии рассматривают также возможность строительства новой автодороги до Владикавказа, в связи с чем планируется расширить автомагистраль Мцхета-Степанцминда-Ларс.

Военно-Грузинская дорога в настоящее время является единственным сухопутным путем, связывающим с Россией не только Грузию, но и Армению.