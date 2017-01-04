Целью теракта в ночном клубе в Стамбуле был раскол общества - Эрдоган

Нападение на посетителей стамбульского ночного клуба в новогоднюю ночь было совершено с целью спровоцировать раскол в обществе, заявил в среду президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Цель была ясна - расколоть общество на два лагеря", - приводят слова президента западные СМИ.

Это - первое выступление главы государства после теракта. Он пообещал, что страна "сохранит хладнокровие и будет стойко преодолевать трудности", отмечается в сообщениях.

Между тем, в Турции по-прежнему ведутся поиски исполнителя теракта. В среду глава МИД Мевлют Чавушоглу объявил, что его личность установлена, однако информация о нем пока не раскрывается.

По данным агентства АП, по всему Стамбулу расставлены полицейские КПП, правоохранители останавливают и проверяют автомобили в рамках повышенных мер безопасности.

Ранее в среду полиция Турции задержала 27 человек в рамках спецоперации по поиску организаторов теракта в новогоднюю ночь. По некоторым данным, среди задержанных есть иностранцы.

Полицейская операция проводилась в городе Измире.

Нападение на ночной клуб Reina в Стамбуле было совершено в новогоднюю ночь. Вооруженный боевик открыл стрельбу из автомата, в результате чего погибли 39 человек. Еще почти 70 человек получили ранения. Ответственность за теракт взяла на себя группировка "Исламское государство"