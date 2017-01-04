Профицит торгового баланса Бразилии оказался рекордным в 2016г

Бразилия зафиксировала рекордный профицит внешнеторгового баланса в 2016 году на фоне падения импорта из-за рецессии в стране, пишет MarketWatch со ссылкой на официальные данные бразильского Минторга.

Годовой профицит составил $47,7 млрд, что превысило предыдущий рекорд, зафиксированный в 2006 году ($46,5 млрд). Десять лет назад профицит был вызван скачком спроса на экспортную продукцию из крупнейшей экономики Латинской Америки.

В минувшем году импорт товаров и услуг в Бразилию сократился на 20%, до $137,6 млрд. Экспорт снизился всего на 3,1%, до $185,2 млрд.

По прогнозам экспертов, в 2017 году бразильскую экономику ждет умеренный рост на 0,5% после ожидаемого падения на 3,5% в 2016 году.

Прогноз инфляции в Бразилии на 2017 год был повышен до 4,87% с 4,85%, по данным опроса 100 экономистов, проводимого еженедельно Центробанком страны. Это связано в ожиданиями снижения базовой ставки в стране до конца текущего года до 10,25% с 13,75%. Ранее прогноз ставки на конец 2017 года составлял 10,5%.

Для того, чтобы поддержать экономику страны, правительство Бразилии повысило размер минимальной зарплаты. Теперь МРОТ составляет 937 реалов в месяц ($287) против 880 реалов в 2016 году.