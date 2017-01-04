Австрия выделяет 2 млн евро гумпомощи жителям востока Украины

Председатель ОБСЕ, федеральный министр европейских, интеграционных и иностранных дел Австрии Себастьян Курц сообщил, что Австрия выделяет еще EUR2 млн гуманитарной помощи жителям востока Украины.

"Австрия предоставляет дополнительные 2 миллиона евро для оказания гуманитарной помощи населению в восточной части Украины", - написал С.Курц в своем микроблоге в Твиттере в среду.

Кроме того, он сообщил, что посетил станцию по фильтрации воды в Мариуполе, которая "обеспечивает чистой водой более 400 тыс. человек в Мариуполе благодаря поддержке @ICRC" (Международного комитета Красного Креста - ИФ).

Как известно, С.Курц 3-4 января вместе с главой МИД Украины Павлом Климкиным посетили Донецкую область.