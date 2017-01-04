США рано или поздно придется ответить за разрушение экономической инфраструктуры Сирии - Минобороны РФ

США рано иди поздно придется ответить за ущерб, нанесенный экономике Сирии, заявили в Минобороны РФ.
"Рано или поздно за всё это придется отвечать. Поэтому попытка господина Бреннана подстелить своим заявлением "соломки на будущее" вряд ли спасёт", - сказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков, комментируя заявление главы ЦРУ США Джона Бреннана об использовании Россией в Сирии тактики "выжженной земли".
"Уходящему главе ЦРУ Бреннану хорошо известно, как "международная коалиция" задолго до начала операции ВКС России, еще с 2012 года, методично и последовательно разрушала всю экономическую инфраструктуру Сирии для максимального ослабления ее легитимного правительства, невзирая на все последовавшие тяготы для мирного населения, вылившиеся в миллионные потоки беженцев", - сказал И.Конашенков.
"Удивительным образом под бомбардировки США и коалиции не попадали только уже захваченные ИГИЛ объекты нефтедобычи, позволявшие боевикам зарабатывать на незаконной продаже нефти десятки миллионов долларов ежемесячно и вербовать с их помощью в свои ряды наемников со всего мира", - сообщил генерал.
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