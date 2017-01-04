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Дальнее зарубежье 04.01.2017 15:31

США рано или поздно придется ответить за разрушение экономической инфраструктуры Сирии - Минобороны РФ

США рано иди поздно придется ответить за ущерб, нанесенный экономике Сирии, заявили в Минобороны РФ.

"Рано или поздно за всё это придется отвечать. Поэтому попытка господина Бреннана подстелить своим заявлением "соломки на будущее" вряд ли спасёт", - сказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков, комментируя заявление главы ЦРУ США Джона Бреннана об использовании Россией в Сирии тактики "выжженной земли".

"Уходящему главе ЦРУ Бреннану хорошо известно, как "международная коалиция" задолго до начала операции ВКС России, еще с 2012 года, методично и последовательно разрушала всю экономическую инфраструктуру Сирии для максимального ослабления ее легитимного правительства, невзирая на все последовавшие тяготы для мирного населения, вылившиеся в миллионные потоки беженцев", - сказал И.Конашенков.

"Удивительным образом под бомбардировки США и коалиции не попадали только уже захваченные ИГИЛ объекты нефтедобычи, позволявшие боевикам зарабатывать на незаконной продаже нефти десятки миллионов долларов ежемесячно и вербовать с их помощью в свои ряды наемников со всего мира", - сообщил генерал.

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Тэги: РОССИЯ, США, СИРИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]