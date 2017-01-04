Китайские власти оценивают способы поддержки юаня, ограничения оттока капитала из страны

Китайские власти провели исследования с целью оценки различных вариантов поведения курса юаня, а также изменения ситуации в плане оттока капитала из страны, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
По словам источников, в своих исследованиях регуляторы оценивали сценарии поддержки юаня и способы ограничения оттока капитала.
Власти КНР уже приняли меры для стимулирования продажи иностранной валюты некоторыми из государственных компаний и могут потребовать от них конвертировать часть валюты, находящейся на текущих счетах, в юани на временной основе, отмечают источники.
Давление на юань увеличилось в конце 2016 года на фоне укрепления американской валюты, активизации оттока иностранного капитала из КНР, а также опасений, что избранный президент США Дональд Трамп примет меры, которые ограничат китайский экспорт.
Регуляторы КНР уже приняли ряд мер для усиления контроля валютного рынка. Так, 30 декабря Народный банк Китая (НБК) ужесточил требования к предоставлению банками отчетности о трансграничных сделках их клиентов, а с 1 января были введены дополнительные меры по контролю покупок гражданами иностранной валюты.
"Китай столкнулся с проблемой оттока капитала и сокращения валютных резервов, и регуляторы пытаются найти способы решения этой проблемы, - отмечает валютный аналитик Standard Chartered Plc Эдди Чэюнг. - Фонды продолжат уходить из Китая в первом полугодии на фоне покупок долларов частными лицами, а также опасений в отношении политики США".
Китай может продолжить продажи US Treasuries в 2017 году, если властям потребуются средства для поддержки стабильности юаня, отмечают источники. По их словам, объемы продажи американских госбумаг будут зависеть от степени оттока капитала и уровня интервенций на валютном рынке.
Инвестиции КНР в US Treasuries в октябре 2016 года сократились до шестилетнего минимума.
Валютные резервы Китая в ноябре прошлого года достигли минимальных за пять лет $3,05 трлн и, как ожидается, их снижение продолжится.
Отток капитала из КНР за 11 месяцев 2016 года составил $760 млрд, курс юаня к доллару США по итогам года снизился на 6,5% - это самое существенное падение с 1994 года.
Курс юаня к доллару США поднялся в среду на 0,3% - до 6,9389 юаня/$1, скачок стал максимальным с августа.
Тем временем, курс офшорного юаня (китайская нацвалюта, торги которой осуществляются за пределами материкового Китая и которая не привязана к справочному курсу НБК) подскочил на 0,8% - до 6,9045/$1, рост стал максимальным почти за год.
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