Соглашение с сирийской оппозицией о перемирии и подготовке к переговорам в Астане заключалось без участия США - Минобороны РФ

Соглашение о новом перемирии в Сирии заключалось Россией совместно с Ираном и Турцией без участия нынешней администрации США, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"Самый главный результат, без нынешней администрации США, а точнее без ЦРУ, совместно с Ираном и Турцией впервые удалось заключить вступившее в силу с 30 декабря соглашение с формированиями сирийской оппозиции о прекращении боевых действий и подготовке к переговорам в Астане по урегулированию сирийского конфликта", - сказал И.Конашенков, комментируя заявление главы ЦРУ США Джона Бреннана о якобы использовании Россией в Сирии тактики "выжженной земли".

"Реальные же результаты действий России в Сирии Джону Бреннану хорошо известны. Специально для ЦРУ и подобных специальных служб мы довели их в ходе итоговой коллегии Минобороны России", - сказал И.Конашенков.