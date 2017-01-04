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Дальнее зарубежье 04.01.2017 15:56

Соглашение с сирийской оппозицией о перемирии и подготовке к переговорам в Астане заключалось без участия США - Минобороны РФ

Соглашение о новом перемирии в Сирии заключалось Россией совместно с Ираном и Турцией без участия нынешней администрации США, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"Самый главный результат, без нынешней администрации США, а точнее без ЦРУ, совместно с Ираном и Турцией впервые удалось заключить вступившее в силу с 30 декабря соглашение с формированиями сирийской оппозиции о прекращении боевых действий и подготовке к переговорам в Астане по урегулированию сирийского конфликта", - сказал И.Конашенков, комментируя заявление главы ЦРУ США Джона Бреннана о якобы использовании Россией в Сирии тактики "выжженной земли".

"Реальные же результаты действий России в Сирии Джону Бреннану хорошо известны. Специально для ЦРУ и подобных специальных служб мы довели их в ходе итоговой коллегии Минобороны России", - сказал И.Конашенков.

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Тэги: СИРИЯ, СОГЛАШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]