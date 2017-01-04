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Макроэкономика 04.01.2017 17:16

ВВП Китая вырастет на 6,7% в 2017 году - Citibank

Экономисты Citibank ожидают стабильного развития китайской экономики в 2017 году и прогнозируют рост ВВП на 6,5%.

Как говорится в докладе Citibank, стабилизация экономики КНР будет обусловлена проведением реформ. В частности, в 2017 году китайское правительство увеличит финансирование проектов по освоению и проведению исследований. Также планируется ускорить реформы системы прописки по месту жительства, реформировать госпредприятия и систему сотрудничества между предприятиями общественной собственности и частными предприятиями.

При этом эксперты Citibank не исключают, что события могут развиваться по менее оптимистичному сценарию, если США ужесточат торговую политику в отношении Китая или если принятые в стране меры по стимуляции экономики не будут отвечать ожиданиям рынка.

Как заявил журналистам представитель Citibank Чжан Миньхуа, в ближайшие два года Федеральная резервная система США может продолжить повышение процентной ставки, что обострит проблему оттока капитала с emerging markets.

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Тэги: КИТАЙ, ЭКОНОМИКА, ПРОГНОЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]