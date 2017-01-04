ВВП Китая вырастет на 6,7% в 2017 году - Citibank

Экономисты Citibank ожидают стабильного развития китайской экономики в 2017 году и прогнозируют рост ВВП на 6,5%.

Как говорится в докладе Citibank, стабилизация экономики КНР будет обусловлена проведением реформ. В частности, в 2017 году китайское правительство увеличит финансирование проектов по освоению и проведению исследований. Также планируется ускорить реформы системы прописки по месту жительства, реформировать госпредприятия и систему сотрудничества между предприятиями общественной собственности и частными предприятиями.

При этом эксперты Citibank не исключают, что события могут развиваться по менее оптимистичному сценарию, если США ужесточат торговую политику в отношении Китая или если принятые в стране меры по стимуляции экономики не будут отвечать ожиданиям рынка.

Как заявил журналистам представитель Citibank Чжан Миньхуа, в ближайшие два года Федеральная резервная система США может продолжить повышение процентной ставки, что обострит проблему оттока капитала с emerging markets.