Нацбанк Белоруссии с 18 января понижает ставку рефинансирования до 17%

Национальный банк Белоруссии с 18 января снижает ставку рефинансирования с 18% до 17% годовых, сообщила в среду пресс-служба регулятора.
"С 18 января 2017 года снижаются ставка рефинансирования - с 18 до 17% годовых, ставки по постоянно доступным и двусторонним операциям Национального банка по поддержке текущей ликвидности банков - с 23 до 22% годовых", - говорится в сообщении Нацбанка Белоруссии.
Как отметили в пресс-службе, данные решения принимались с учетом ряда факторов. Так, в ноябре 2016 года годовая инфляция замедлилась до 11,4%. "По оценкам, прирост потребительских цен по итогам 2016 года сложится ниже прогноза (12%), порядка 11%", - полагают в НББ.
Там также отметили, что темпы роста денежного предложения остаются умеренными: средняя широкая денежная масса в ноябре 2016 года по отношению к ноябрю 2015 года выросла на 4,4% (39,2% годом ранее).
"Процентные ставки на депозитном и кредитном рынках, несмотря на постепенное снижение их номинальных значений, в реальном выражении поддерживаются на устойчивом положительном уровне", - добавили в Нацбанке.
"Постепенно повышается внешнеэкономическая устойчивость", - заявили в Нацбанке.
Счет текущих операций платежного баланса улучшился с минус 0,3% к ВВП в III квартале 2015 года до 1,7% к ВВП в III квартале 2016 года, сальдо внешней торговли товарами и услугами - с 1,6 до 4,4% к ВВП соответственно.
Кроме того, отметил регулятор, на внутреннем валютном рынке в IV квартале 2016 года продолжилось формирование чистого предложения валюты, прежде всего со стороны субъектов хозяйствования и населения. Вклад курсового фактора в интенсивность инфляционных процессов остается незначительным.
"В целом складывающиеся монетарные условия, как ожидается, обусловят дальнейшее замедление годовой инфляции и выход ее на однозначную величину в I квартале 2017 года", - прогнозируют в НББ.
Возможности дальнейшего снижения Национальным банком процентных ставок будут определяться "устойчивостью снижения темпов роста потребительских цен, соответствием их фактической динамики прогнозу, а также состоянием платежного баланса Беларуси", добавили в пресс-службе.
Армения за минувшие сутки нарушила режим прекращения огня более 30 раз - Минобороны Азербайджана
Армения оставляет без ответа обращения о выдаче тела азербайджанского военнослужащего - Госкомиссия
Армения за минувшие сутки нарушила режим прекращения огня около 40 раз - Минобороны Азербайджана
Пригородный поезд сошел с рельсов в Нью-Йорке, 76 человек получили легкие травмы
В 2016 году Грузию посетили более 1,5 млн туристов из Азербайджана
Число посетителей ресторанов в США не изменится в 2017г, как и в 2016г - эксперты
АЖД запустил скоростной поезд по маршруту Нахчыван–Мешхед–Нахчыван
Соглашение о выходе Великобритании из ЕС может быть принято к октябрю 2018 года, считают в Еврокомиссии
Президент Алиев выделил 3 млн манат на основательный ремонт многоквартирных зданий в Тертере
Цены на жилье на Манхэттене упали в IV квартале рекордными темпами за 4 года
Трамп назначит юриста Джея Клейтона главой SEC
Amazon доставила свыше 2 млрд посылок для сторонних компаний в 2016 г.
Азербайджан и Россия планируют обсудить комплекс вопросов по развитию сотрудничества в сфере образования
В Армении нет сегодня политической силы, способной решить карабахский конфликт
Государственной Администрации Гражданской Авиации Азербайджанской Республики – 10 лет
Компания Bakcell провела учебно-просветительское мероприятие для родителей детей с ограниченными возможностями.
Создано новое объединение предпринимателей - Caspian American Club
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Система ПВО "Илдырым" способна оперативно обнаруживать и уничтожать широкий спектр военных угроз - эксперт
Голодомор не сломил волю и дух свободы украинцев!
Для претворения в жизнь новой концепции нового Министра: «Совершить переход от армейского строительства к строительству нация-армия» в Армении вводится новый налог
Москву и Баку связывает взаимный интерес – глава бакинской епархии
Президент Алиев принял членов Высшего религиозного совета кавказских народов
В мире растет число конфликтов на этнической и религиозной почве, усиливаются тенденции расовой дискриминации и религиозного экстремизма - Алиев