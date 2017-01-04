Нацбанк Белоруссии с 18 января понижает ставку рефинансирования до 17%

Национальный банк Белоруссии с 18 января снижает ставку рефинансирования с 18% до 17% годовых, сообщила в среду пресс-служба регулятора.

"С 18 января 2017 года снижаются ставка рефинансирования - с 18 до 17% годовых, ставки по постоянно доступным и двусторонним операциям Национального банка по поддержке текущей ликвидности банков - с 23 до 22% годовых", - говорится в сообщении Нацбанка Белоруссии.

Как отметили в пресс-службе, данные решения принимались с учетом ряда факторов. Так, в ноябре 2016 года годовая инфляция замедлилась до 11,4%. "По оценкам, прирост потребительских цен по итогам 2016 года сложится ниже прогноза (12%), порядка 11%", - полагают в НББ.

Там также отметили, что темпы роста денежного предложения остаются умеренными: средняя широкая денежная масса в ноябре 2016 года по отношению к ноябрю 2015 года выросла на 4,4% (39,2% годом ранее).

"Процентные ставки на депозитном и кредитном рынках, несмотря на постепенное снижение их номинальных значений, в реальном выражении поддерживаются на устойчивом положительном уровне", - добавили в Нацбанке.

"Постепенно повышается внешнеэкономическая устойчивость", - заявили в Нацбанке.

Счет текущих операций платежного баланса улучшился с минус 0,3% к ВВП в III квартале 2015 года до 1,7% к ВВП в III квартале 2016 года, сальдо внешней торговли товарами и услугами - с 1,6 до 4,4% к ВВП соответственно.

Кроме того, отметил регулятор, на внутреннем валютном рынке в IV квартале 2016 года продолжилось формирование чистого предложения валюты, прежде всего со стороны субъектов хозяйствования и населения. Вклад курсового фактора в интенсивность инфляционных процессов остается незначительным.

"В целом складывающиеся монетарные условия, как ожидается, обусловят дальнейшее замедление годовой инфляции и выход ее на однозначную величину в I квартале 2017 года", - прогнозируют в НББ.

Возможности дальнейшего снижения Национальным банком процентных ставок будут определяться "устойчивостью снижения темпов роста потребительских цен, соответствием их фактической динамики прогнозу, а также состоянием платежного баланса Беларуси", добавили в пресс-службе.