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Регион 04.01.2017 16:56

Иран оставляет за собой право пойти в международный арбитраж из-за прекращения поставок туркменского газа

Тегеран оставляет за собой право обратиться в суд в связи с остановкой поставок туркменского газа в Иран с 1 января 2017 года, говорится в заявлении Национальной иранской газовой компании (NIGC).

В то время как МИД Туркмении заявлял о "вынужденном ограничении" поставок из-за нерешенной долговой проблемы, NIGC в своих заявлениях пишет именно о прекращении поставок.

"NIGC считает, что договор содержит механизм урегулирования споров для всех юридических, коммерческих и финансовых споров между сторонами, и они будут улаживать свои споры исключительно с помощью этого механизма. Поэтому NIGC надеется, что прямой диалог должен быть единственным способом для разрешения взаимных споров. Однако, учитывая тот факт, что переговоры между сторонами оказались тщетными, NIGC оставила за собой право принятия последующих мер по данному вопросу в рамках процесса международного арбитража", - пишет пресс-служба иранской компании.

NIGC напоминает, что в последние годы проделала большую работу по погашению $4,5-миллиардного долга перед Ашхабадом, образовавшегося из-за международных санкций. Однако даже в это время NIGC поставляла Туркмении взамен платежей товары и услуги, а также предоставляла гарантии иранским экспортерам. Также NIGC напоминает о своих претензиях к качеству туркменского газа, за что предусмотрены штрафы.

Сразу после остановки поставок газа из Туркмении в NIGC заявили, что газоснабжение северных районов ИРИ не пострадает. Иран добывает в эти дни около 700 млн куб. м газа в сутки, а поставки Туркмении сравнимы с 2% добычи газа в стране.

По данным отчета BP, в 2015 году Иран использовал 191,2 млрд куб. м газа, получив из Туркмении 7,2 млрд куб. м газа.

В NIGC также заявили, что ситуация с туркменскими поставками не повлияла на поставки иранского газа в Турцию (на прошлой неделе поставки были порядка 27 млн куб. м в сутки).

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Тэги: ИРАН, ТУРКМЕНИЯ, ГАЗ, СПОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]