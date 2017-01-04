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Дальнее зарубежье 04.01.2017 19:10

В ЕК сожалеют об отставке британского постпреда, но не комментируют это решение

В Еврокомиссии выражают сожаление в связи с уходом со своего поста постоянного представителя Великобритании при ЕС Айвана Роджерса, заявила официальный представитель ЕК Наташа Берто.

"Это был очень информированный собеседник, не всегда легкий для взаимодействия, но всегда преданно защищавший интересы своего правительства", - сказала пресс-секретарь в среду на брифинге в Брюсселе.

Накануне постпредство Великобритании при ЕС подтвердило сообщения британских СМИ, что посол Соединенного Королевства в Евросоюзе внезапно подал в отставку всего лишь за несколько недель до предполагающейся активации статьи 50 Договора о ЕС, которая должна была положить начало переговорам о выходе Великобритании из союза.

Согласно данным СМИ, это решение А.Роджерса было неожиданностью и для Лондона, и для Брюсселя.

На просьбу прокомментировать, как эта отставка может отразиться на переговорах ЕС с Великобританией, Н.Берто ответила, что на данной стадии Еврокомиссия не может делать комментариев.

"Переговоры еще не начались, и мы по-прежнему ожидаем активации статьи 50, чтобы начать эти переговоры", - отметила представитель Еврокомиссии.

В ответ на вопрос, стало ли это сюрпризом для Брюсселя, Н.Берто сказала, что Еврокомиссия была официально проинформирована об этом решении, так как ежедневно работала с британским послом в рамках Комитета постоянных представителей стран ЕС.

Пресс-секретарь отказалась комментировать возможные мотивы, по которым А.Роджерс покинул свой дипломатический пост при ЕС.

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Тэги: ЕС, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ПОСОЛ, ОТСТАВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]