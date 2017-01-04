Трамп вновь упрекнул Демпартию США в неосмотрительности по части кибербезопасности и сослался на Ассанжа

Избранный президент США Дональд Трамп в очередной раз назвал неосторожность причиной взлома серверов Национального комитета Демократической партии США (DNC).

"Джулиан Ассанж сказал, что "взломать (электронную почту) Подесты (главы избирательного штаба Хиллари Клинтон Джона Подесты - ИФ) мог бы 14-летний подросток". Почему в DNC были так неосмотрительны?", - написал Д.Трамп в среду в "Твиттере".

Избранный президент также обратил внимание на то, что основатель WikiLeaks Дж.Ассанж опроверг информацию о том, что якобы получал информацию от России.

Кроме того, Д.Трамп согласился с оценкой Дж.Ассанжа по поводу работы американских СМИ, назвавшего их "нечестными". "Они куда более нечестны, чем можно подумать", - написал Д.Трамп в соцсети.