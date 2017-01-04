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Дальнее зарубежье 04.01.2017 18:42

Усилия России и Турции по сирийскому урегулированию приносят плоды, считает Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отметил прогресс в совместных с Россией усилиях по установлению постоянного перемирия на всей территории Сирии и налаживанию политического диалога, сообщает в среду агентство "Анадолу".

По словам президента, эти усилия приносят плоды и события "развиваются в позитивном ключе".

"Я больше всего надеюсь, что этот процесс успешно завершится, и страдания наших братьев сирийцев вскоре закончатся", - цитирует агентство заявление Р.Эрдогана, сделанное в Анкаре.

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Тэги: ЭРДОГАН, РОССИЯ, СИРИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]