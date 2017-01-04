Усилия России и Турции по сирийскому урегулированию приносят плоды, считает Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отметил прогресс в совместных с Россией усилиях по установлению постоянного перемирия на всей территории Сирии и налаживанию политического диалога, сообщает в среду агентство "Анадолу".

По словам президента, эти усилия приносят плоды и события "развиваются в позитивном ключе".

"Я больше всего надеюсь, что этот процесс успешно завершится, и страдания наших братьев сирийцев вскоре закончатся", - цитирует агентство заявление Р.Эрдогана, сделанное в Анкаре.