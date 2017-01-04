В 2016 году Грузию посетили более 1,5 млн туристов из Азербайджана

Грузию в 2016 году посетили 1 млн 37,6 тыс. граждан России - на 12% больше, чем в 2015 году, что стало рекордным показателем, сообщил руководитель национальной администрации туризма Георгий Чоговадзе на пресс-конференции в среду.
"Примечательно, что количество визитеров из России впервые превысило миллион", - сказал Г. Чоговадзе.
При этом он отметил, что позитивная тенденция роста гостей сохраняется и из других стран, в частности, из Евросоюза - Латвии, Литвы, Чехии, Болгарии, Германии, особый рост визитеров зафиксирован из Ирана, Индии, Саудовской Аравии, Филиппин, Омана, Китая.
По его словам, в минувшем году в Грузии побывало 6 млн 350,8 тыс. иностранных визитеров, что на 7,6% больше по сравнению с 2015 годом. При этом на 19% - до 2 млн 714,8 тыс. человек выросло количество туристов, тех, кто провел в республике более 24 часов.
Россия занимает четвертую позицию в топ-пятерке стран, представители которых посетили Грузию в 2016 году. На первом месте Азербайджан, откуда прибыли 1 млн 523,1 тыс. визитеров (рост на 9,3%), на втором - Армения - 1 млн 496,2 тыс. человек (рост на 1,9%), на третьем - Турция - 1 млн 254,1 тыс. человек (снижение на 9,9%). Первую пятерку замыкает Украина с 172,6 тыс. визитеров (рост на 21,8%).
Глава администрации отметил также значительный рост доходов от международного туризма, который, согласно официальным данным, за три квартала 2016 года составил порядка $1,7 млрд, что на 11,7% больше по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. "В общей сложности, доход от туризма по итогам прошлого года, превысит $2 млрд", - заявил Г. Чоговадзе.
В 2015 году в Грузии было зафиксировано 5 млн 901,1 тыс. визитеров, что на 7% больше, чем годом ранее. В том числе из России прибыло 926,1 тыс. человек (рост на 14,1%).
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