Пригородный поезд сошел с рельсов в Нью-Йорке, 76 человек получили легкие травмы

Пригородный поезд сошел с рельсов в нью-йоркском Бруклине, 76 человек пострадали, сообщают в среду американские СМИ.

Медицинская помощь всем пострадавшим была оказана на месте, в госпитализации никто не нуждается.

Причины инцидента выясняются. Авария произошла в час пик.