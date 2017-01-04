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Происшествия 04.01.2017 19:13

Пригородный поезд сошел с рельсов в Нью-Йорке, 76 человек получили легкие травмы

Пригородный поезд сошел с рельсов в нью-йоркском Бруклине, 76 человек пострадали, сообщают в среду американские СМИ.

Медицинская помощь всем пострадавшим была оказана на месте, в госпитализации никто не нуждается.

Причины инцидента выясняются. Авария произошла в час пик.

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Тэги: НЬЮ/ЙОРК, ПОЕЗД, АВАРИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]