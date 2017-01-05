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Происшествия 05.01.2017 15:24

Таможенники Азербайджана пресекли контрабандный ввоз в страну более 20 мобильных телефонов - ГТК

Сотрудники главного таможенного управления в воздушном транспорте Азербайджана пресекли контрабандный ввоз в страну 21 мобильного телефона, сообщает пресс-служба Государственного таможенного комитета (ГТК).

«20 мобильных телефонов марки «Samsung Galaxy J5» и один «İPhone 7 Plus 128 GB» были обнаружены у гражданина Азербайджана, прилетевшего в страну из Дубая»,- говорится в сообщении.

По факту ведется расследование.

Ф.Исазаде

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Тэги: МОБИЛЬНИКИ, КОНТРАБАНДА, ПРЕСЕЧЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]