Таможенники Азербайджана пресекли контрабандный ввоз в страну более 20 мобильных телефонов - ГТК

Сотрудники главного таможенного управления в воздушном транспорте Азербайджана пресекли контрабандный ввоз в страну 21 мобильного телефона, сообщает пресс-служба Государственного таможенного комитета (ГТК).

«20 мобильных телефонов марки «Samsung Galaxy J5» и один «İPhone 7 Plus 128 GB» были обнаружены у гражданина Азербайджана, прилетевшего в страну из Дубая»,- говорится в сообщении.

По факту ведется расследование.

Ф.Исазаде