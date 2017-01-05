Таможенники Азербайджана пресекли контрабандный ввоз в страну более 20 мобильных телефонов - ГТК

Сотрудники главного таможенного управления в воздушном транспорте Азербайджана пресекли контрабандный ввоз в страну 21 мобильного телефона, сообщает пресс-служба Государственного таможенного комитета (ГТК).
«20 мобильных телефонов марки «Samsung Galaxy J5» и один «İPhone 7 Plus 128 GB» были обнаружены у гражданина Азербайджана, прилетевшего в страну из Дубая»,- говорится в сообщении.
По факту ведется расследование.
Ф.Исазаде
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