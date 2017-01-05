Нефть перешла к росту в четверг, Brent подорожала до $56,75 за баррель

Цены на нефть умеренно растут в четверг после повышения накануне на сигналах сокращения запасов топлива в США и снижения добычи странами ОПЕК.
Мартовский фьючерс на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:28 МСК подорожал на $0,29 (0,51%) - до $56,75за баррель.
Цена фьючерса на нефть WTI на февраль на электронных торгах в системе Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) выросла к этому времени на $0,27 (0,51%) - до $53,53 за баррель.
Накануне WTI и Brent подорожали на 1,78%.
Как сообщил в среду Американский институт нефти (API), товарные запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 7,43 млн баррелей.
Официальные данные Минэнерго будут опубликованы в четверг в 20:00 , и аналитики в среднем ожидают более умеренного снижения - на 2 млн баррелей.
Между тем в декабре совокупная добыча нефти странами ОПЕК снизилась на 310 тыс. баррелей в сутки, до 33,1 млн б/с, из-за перебоев в работе месторождений в Нигерии, показывают данные опроса экспертов, проведенного агентством Bloomberg. Государства картеля договорились снизить добычу до 32,5 млн б/с с января.
Нигерия сократила добычу сразу на 200 тыс. б/с, Саудовская Аравия - на 50 тыс. б/с, Венесуэла - на 40 тыс. б/с.
Тем временем Ливия нарастила добычу на 50 тыс. б/с. По данным источников в ливийской госкорпорации National Oil Corp., в настоящее время страна добывает порядка 700 тыс. б/с против 630 тыс. б/с в декабре.
Крупнейшее наводнение с 2006г произошло на севере Германии
В Фонде помощи Вооруженным силам Азербайджана на начало 2017 года имеется около $45 млн
Армения за минувшие сутки нарушила режим прекращения огня более 35 раз - Минобороны Азербайджана
Президент Алиев поздравил православную общину Азербайджана с Рождеством
В Баку у населения Ясамальского района выкупят свыше 280 объектов для госнужд
Центр по оказанию помощи жертвам траффикинга в Азербайджане оказал в 2016 году поддержку 93 гражданам
Президент Алиев выделил 14 млн манатов на завершение строительства автодороги в Гаджигабульском районе
АЖД запустил скоростной поезд по маршруту Нахчыван–Мешхед–Нахчыван
Соглашение о выходе Великобритании из ЕС может быть принято к октябрю 2018 года, считают в Еврокомиссии
У России высокоэффективная наступательная программа в кибер-сфере, которая угрожает США - совместное заявление руководителей разведки
Предполагаемое вмешательство российских хакеров не изменило подсчета голосов на президентских выборах в США - глава Нацразведки
Китай вышел на 1-е место в мире по производству, торговле и потреблению лесной продукции
Азербайджан и Россия планируют обсудить комплекс вопросов по развитию сотрудничества в сфере образования
В Армении нет сегодня политической силы, способной решить карабахский конфликт
Срочные манатные вклады розничных клиентов ВТБ (Азербайджан) увеличились на 79%
Государственной Администрации Гражданской Авиации Азербайджанской Республики – 10 лет
Компания Bakcell провела учебно-просветительское мероприятие для родителей детей с ограниченными возможностями.
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Система ПВО "Илдырым" способна оперативно обнаруживать и уничтожать широкий спектр военных угроз - эксперт
Голодомор не сломил волю и дух свободы украинцев!
Для претворения в жизнь новой концепции нового Министра: «Совершить переход от армейского строительства к строительству нация-армия» в Армении вводится новый налог
Москву и Баку связывает взаимный интерес – глава бакинской епархии
Президент Алиев принял членов Высшего религиозного совета кавказских народов
В мире растет число конфликтов на этнической и религиозной почве, усиливаются тенденции расовой дискриминации и религиозного экстремизма - Алиев