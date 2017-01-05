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СНГ 05.01.2017 16:01

У ЕК пока нет новостей о трехсторонних переговорах по газу ЕС-Россия-Украина

У Еврокомиссии нет новой информации относительно проведения трехсторонних переговоров по газу между ЕС, Россией и Украиной, заявил официальный представитель ЕК Якуб Адамович.

"По сравнению с тем, что произошло в декабре (тур трехсторонних переговоров - ИФ), новостей нет", - сказал пресс-секретарь в четверг на брифинге в Брюсселе.

Журналисты пытались получить от него комментарий к интервью постпреда России Владимира Чижова "Интерфаксу", в котором тот высказал обеспокоенность относительно состояния транзита российского газа для Европы ввиду низких запасов в подземных хранилищах на Украине.

"Газ поставляется, на данный момент нечего сообщить", - ответил Я.Адамович на вопрос, есть ли угроза для поставок в Европу.

Он также уклонился от комментария к цифрам, которые приводил В.Чижов относительно запасов газа, отметив, что это общеизвестные цифры, и не Еврокомиссии их комментировать.

На повторный вопрос, достаточно ли для поддержания транзита газа 14 млрд куб. м в подземных хранилищах Украины, он подчеркнул, что роль Еврокомиссии в том, чтобы наилучшим образом организовать трехсторонние переговоры для участников процесса поставок газа.

"И это все, что я сегодня скажу по этому поводу", - заключил представитель Еврокомиссии.

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Тэги: ЕС, РОССИЯ, УКРАИНА, ГАЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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