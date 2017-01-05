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Регион 05.01.2017 16:18

Два топ-менеджера турецкого медиахолдинга Dogan задержаны по обвинениям в связях с Гюленом

Главный юрисконсульт и бывший гендиректор турецкого холдинга Dogan, в который входят газета Hurriyet, информационное агентство Dogan и канал CNN Turk, задержаны в четверг по обвинениям в связях с движением исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена.

Как сообщает Deutsche Welle, компания объяснила, что задержание юрисконсульта Эрема Тургута Ючела и экс-CEO Яхьи Юздиена связано с расследованием дела еще одного топ-менеджера холдинга - Барбароса Муратоглу, который был задержан в декабре. Б.Мулатоглу также подозревается в участии в движении Ф.Гюллена.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Ф.Гюллена и его сторонников в организации попытки госпереворота летом 2016 года.

Хотя холдинг Dogan, согласно заявлению его представителей, "продолжает работать в обычном режиме без остановок", фондовые рынки уже отреагировали на эти новости. Котировки акций Dogan упали на торгах в Стамбуле на 3,7%, и Hurriyet - на 5,1%.

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Тэги: ТУРЦИЯ, МЕДИА, АРЕСТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]