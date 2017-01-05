Два топ-менеджера турецкого медиахолдинга Dogan задержаны по обвинениям в связях с Гюленом

Главный юрисконсульт и бывший гендиректор турецкого холдинга Dogan, в который входят газета Hurriyet, информационное агентство Dogan и канал CNN Turk, задержаны в четверг по обвинениям в связях с движением исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена.
Как сообщает Deutsche Welle, компания объяснила, что задержание юрисконсульта Эрема Тургута Ючела и экс-CEO Яхьи Юздиена связано с расследованием дела еще одного топ-менеджера холдинга - Барбароса Муратоглу, который был задержан в декабре. Б.Мулатоглу также подозревается в участии в движении Ф.Гюллена.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Ф.Гюллена и его сторонников в организации попытки госпереворота летом 2016 года.
Хотя холдинг Dogan, согласно заявлению его представителей, "продолжает работать в обычном режиме без остановок", фондовые рынки уже отреагировали на эти новости. Котировки акций Dogan упали на торгах в Стамбуле на 3,7%, и Hurriyet - на 5,1%.
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