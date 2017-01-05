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Дальнее зарубежье 05.01.2017 16:28

Обама заявил, что заложил для Америки "новый фундамент"

В США при нынешней администрации был формирован новый фундамент, заявил президент Барак Обама.

"В тот момент, когда я готовлюсь передать кнопку (ядерную - ИФ), и стать обычным гражданином страны, я с гордостью говорю, что мы заложили для Америки новый фундамент", - говорится в письме, с которым к американскому народу обратился действующий президент.

Это заявление прозвучало на фоне обещаний избранного президента Дональда Трампа отменить до 70 указов и нововведений Б.Обамы.

Б.Обама, в частности, отметил в своем письме, что при нем в США сделаны первые шаги по преодолению неравенства.

Одновременно опубликованы письма министров американской администрации, в которых описываются достижения Америки за последние восемь лет при пребывании Б.Обамы на посту президента США.

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Тэги: США, ОБАМА, НАЦИЯ, ПИСЬМО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]