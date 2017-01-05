В США при нынешней администрации был формирован новый фундамент, заявил президент Барак Обама.

"В тот момент, когда я готовлюсь передать кнопку (ядерную - ИФ), и стать обычным гражданином страны, я с гордостью говорю, что мы заложили для Америки новый фундамент", - говорится в письме, с которым к американскому народу обратился действующий президент.

Это заявление прозвучало на фоне обещаний избранного президента Дональда Трампа отменить до 70 указов и нововведений Б.Обамы.

Б.Обама, в частности, отметил в своем письме, что при нем в США сделаны первые шаги по преодолению неравенства.

Одновременно опубликованы письма министров американской администрации, в которых описываются достижения Америки за последние восемь лет при пребывании Б.Обамы на посту президента США.