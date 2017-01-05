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ТЭК 05.01.2017 16:18

НГДУ Нефтяные Камни довело в 2016г объем добычи нефти до 1 млн тонн

Нефтегазодобывающее управление «Нефтяные Камни» компании SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) впервые в 2016 году довело годовой объем добычи нефти с разрабатываемых месторождений до 1 млн тонн, сообщается в информации пресс-службы SOCAR.

«В 2016 году впервые годовой объем добычи нефти по НГДУ «Нефтяные Камни» достиг 1 млн тонн. В результате реализации мер по стабилизации и увеличению объемов нефтедобычи по НГДУ, в особенности за счет осуществления широкой программы мероприятий, годовой объем добычи по управлению в 2014 году составил 940 тыс. тонн, в 2015 году – 941 тыс. тонн», - подчеркивается в информации.

За последние три года по НГДУ «Нефтяные Камни» были пробурены и введены в эксплуатацию 54 скважины, проведено 309 геологических и 1584 технических мероприятия. Над фондом скважин была проведена эффективная работа, внедрена новая техника и технологии, предотвращены простои и снижена себестоимость добычи нефти.

НГДУ «Нефтяные Камни» занимается разработкой месторождений Нефтяные камни и Грязевая сопка. Эти площади начали разрабатываться с 1949 года. За весь период эксплуатации с 2211 скважин на месторождения Нефтяные Камни добыто 182,861 млн тонн нефти и 14 млрд 92 млн кубометров газа.

Н.Аббасова

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Тэги: НГДУ, НЕФТЬ, ДОБЫЧА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]