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Дальнее зарубежье 05.01.2017 16:43

Близкая к "Аль-Каиде" группировка назвала перемирие в Сирии "унизительным" - СМИ

Представитель близкой к "Аль-Каиде" террористической группировки "Джебхат Фатах аш-Шам" заявил, что все группировки, присоединившиеся к "унизительному" перемирию в Сирии "совершают большую ошибку", сообщило агентство АП.

Представитель группировки Хоссан аш-Шафери заявил в интервью арабскому агентству Al-Jazeera, что в принципе его структура не против политического урегулирования в Сирии, однако, по ее мнению, "повстанцы сначала должны объединиться и одержать военную победу".

По словам представителя террористов, нынешнее перемирие выгодно только президенту Сирии Башару Асаду и странам, его поддерживающим.

Объявленное при посредничестве России и Турции перемирие в Сирии в целом соблюдается, однако оно не распространяется на запрещенную в РФ сирийскую террористическую группировку "Исламское государство" и ее ответвления. В настоящее время идет подготовка к проведению межсирийских переговоров в Астане, запланированных на конец января.

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Тэги: СИРИЯ, ПЕРЕМИРИЕ, БОЕВИКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]