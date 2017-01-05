Представитель близкой к "Аль-Каиде" террористической группировки "Джебхат Фатах аш-Шам" заявил, что все группировки, присоединившиеся к "унизительному" перемирию в Сирии "совершают большую ошибку", сообщило агентство АП.

Представитель группировки Хоссан аш-Шафери заявил в интервью арабскому агентству Al-Jazeera, что в принципе его структура не против политического урегулирования в Сирии, однако, по ее мнению, "повстанцы сначала должны объединиться и одержать военную победу".

По словам представителя террористов, нынешнее перемирие выгодно только президенту Сирии Башару Асаду и странам, его поддерживающим.

Объявленное при посредничестве России и Турции перемирие в Сирии в целом соблюдается, однако оно не распространяется на запрещенную в РФ сирийскую террористическую группировку "Исламское государство" и ее ответвления. В настоящее время идет подготовка к проведению межсирийских переговоров в Астане, запланированных на конец января.