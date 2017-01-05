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Интересы США пострадают, если они утратят лидирующую роль в ООН - американский постпред

Если США утратят лидирующую роль в ООН, это негативно отразится на их интересах, включая интересы национальной безопасности, считает постпред Соединенных Штатов при всемирной организации Саманта Пауэр.

"Другие нации пойдут за нами, если мы останемся лидерами; без нашего лидерства вакуум на мировой арене обернется большими проблемами для американских интересов", - написала она в прощальном послании, поскольку покидает пост постпреда США.

С.Пауэр отметила, что ведущая роль США в ООН необходима для сдерживания ядерных амбиций КНДР, урегулирования сирийского конфликта, нормализации ситуации в Южной Судане, Ливии, а также противостояния России.

"По мере того, как Россия продолжает угрожать нашим союзникам и пытается вмешиваться в политические системы в Европе и вне ее, мы должны демонстрировать широкое осуждение этих акций на форуме ООН", - написала дипломат.

Кроме того, С.Пауэр отметила важность соблюдения соглашения по иранскому атому, против которого вступает избранный президент Дональд Трамп.

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Тэги: США, ООН, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]