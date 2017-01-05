Центр по оказанию помощи жертвам траффикинга в Азербайджане оказал в 2016 году поддержку 93 гражданам

Центр по оказанию помощи жертвам траффикинга при Минтруда и социальной защиты населения Азербайджана (МТСЗН) оказал в 2016 году различные виды помощи 63 жертвам траффикинга, направленным из Управления по борьбе с торговлей людьми МВД республики.

"Также в течение 2016 года помощь была оказана 30 потенциальным жертвам торговли людьми", - отмечается в сообщении Минтруда.

За отчетный год была обеспечена занятость 33 человек, 15 человек привлечены к курсам профессиональной подготовки. В целом, 41 гражданину оказана юридическая, 46 – психологическая, 22 – медицинская помощь.

Р.Бабаев