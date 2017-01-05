Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Мультикультурализм


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


РИО-2016


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7707 EUR   1.8638 RUR   0.0293 GBR   2.1841 TRY   0.4967

Цена на нефть

    $/bbl WTI   53.26 Brent   56.46

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 10° Завтра 10° 8 Янв 9 Янв

Социум 05.01.2017 16:59

Центр по оказанию помощи жертвам траффикинга в Азербайджане оказал в 2016 году поддержку 93 гражданам

Центр по оказанию помощи жертвам траффикинга при Минтруда и социальной защиты населения Азербайджана (МТСЗН) оказал в 2016 году различные виды помощи 63 жертвам траффикинга, направленным из Управления по борьбе с торговлей людьми МВД республики.

"Также в течение 2016 года помощь была оказана 30 потенциальным жертвам торговли людьми", - отмечается в сообщении Минтруда.

За отчетный год была обеспечена занятость 33 человек, 15 человек привлечены к курсам профессиональной подготовки. В целом, 41 гражданину оказана юридическая, 46 – психологическая, 22 – медицинская помощь.

Р.Бабаев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ТРАФФИКИНГ, ЖЕРТВЫ, ПОМОЩЬ


Похожие новости


Центр по оказанию помощи жертвам траффикинга оказал с начала 2016 года поддержку 65 гражданам в Азербайджане Около 20 жертвам траффикинга была оказана государственная помощь за пять месяцев в Азербайджане Центр помощи жертвам траффикинга оказал в 2014 году поддержку около 100 лицам в Азербайджане Более 40 жертвам траффикинга была оказана государственная помощь с начала года в Азербайджане Более 20 жертвам траффикинга была оказана государственная помощь за полгода в Азербайджане Более 20 жертвам траффикинга была оказана государственная помощь за пять месяцев в Азербайджане

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

Мультикультурализм

РИО-2016

© Interfax-Azerbaijan
2006-2016
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]