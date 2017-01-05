Манат к доллару подешевел на 0,2%

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 6 января установил на уровне 1,7742 манат/$1 против 1,7707 манат/$1 на 5 января, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Таким образом, курс маната к доллару подешевел на 0,1976%.

Н.Аббасова