Крупнейшее наводнение с 2006г произошло на севере Германии

Ливневые дожди и ураган "Аксель" спровоцировали на побережье Балтийского моря в Германии крупнейшее наводнение с 2006 года, передает BBC.

В результате улицы городов затопило, некоторые машины оказались в воде. Серьезно повреждены многие закусочные и прилавки уличных торговцев, жертв и пострадавших пока нет.

Наводнение наблюдается в различных городах и населенных пунктах - от Киля до курортного острова Узедом у границы с Польшей. Сильнее всего затопило города Росток и Штральзунд, в портовом городе Висмар зафиксирован уровень воды на 1,83 метра выше нормального.

Как сообщает Deutsche Welle, ураган "Аксель" снес несколько контейнеров с судна датской фирмы Reederei Maersk, проходившего мимо немецкого острова Лангеог, в результате чего на берег вынесло десятки тысячи пасхальных яиц с игрушками.

Наводнения происходят в Германии регулярно, но обычно они приходятся на весну, и коммунальные службы успевают подготовиться к ним и быстро справиться с последствиями.

Однако наводнение в 2006 году стало исключением из правил. Особенно тяжелой была ситуация на востоке страны. Уровень воды в реке Эльба вырос до отметки в 7,5 метра. В итоге пришлось эвакуировать 25 тыс. жителей Дрездена и пригородов.