Крупнейшее наводнение с 2006г произошло на севере Германии

Ливневые дожди и ураган "Аксель" спровоцировали на побережье Балтийского моря в Германии крупнейшее наводнение с 2006 года, передает BBC.
В результате улицы городов затопило, некоторые машины оказались в воде. Серьезно повреждены многие закусочные и прилавки уличных торговцев, жертв и пострадавших пока нет.
Наводнение наблюдается в различных городах и населенных пунктах - от Киля до курортного острова Узедом у границы с Польшей. Сильнее всего затопило города Росток и Штральзунд, в портовом городе Висмар зафиксирован уровень воды на 1,83 метра выше нормального.
Как сообщает Deutsche Welle, ураган "Аксель" снес несколько контейнеров с судна датской фирмы Reederei Maersk, проходившего мимо немецкого острова Лангеог, в результате чего на берег вынесло десятки тысячи пасхальных яиц с игрушками.
Наводнения происходят в Германии регулярно, но обычно они приходятся на весну, и коммунальные службы успевают подготовиться к ним и быстро справиться с последствиями.
Однако наводнение в 2006 году стало исключением из правил. Особенно тяжелой была ситуация на востоке страны. Уровень воды в реке Эльба вырос до отметки в 7,5 метра. В итоге пришлось эвакуировать 25 тыс. жителей Дрездена и пригородов.
Samsung, LG и Sony показали на CES в Лас-Вегасе новые супертелевизоры
Цены на нефть растут в четверг, Brent подорожала до $57,15 за баррель
Премии страховщиков в Азербайджане в 2016г по обязательному страхованию имущества превысили 25 млн манатов
Президент Алиев поздравил православную общину Азербайджана с Рождеством
В Баку у населения Ясамальского района выкупят свыше 280 объектов для госнужд
Центр по оказанию помощи жертвам траффикинга в Азербайджане оказал в 2016 году поддержку 93 гражданам
Президент Алиев выделил 14 млн манатов на завершение строительства автодороги в Гаджигабульском районе
АЖД запустил скоростной поезд по маршруту Нахчыван–Мешхед–Нахчыван
Соглашение о выходе Великобритании из ЕС может быть принято к октябрю 2018 года, считают в Еврокомиссии
У России высокоэффективная наступательная программа в кибер-сфере, которая угрожает США - совместное заявление руководителей разведки
Предполагаемое вмешательство российских хакеров не изменило подсчета голосов на президентских выборах в США - глава Нацразведки
Китай вышел на 1-е место в мире по производству, торговле и потреблению лесной продукции
Азербайджан и Россия планируют обсудить комплекс вопросов по развитию сотрудничества в сфере образования
В Армении нет сегодня политической силы, способной решить карабахский конфликт
Срочные манатные вклады розничных клиентов ВТБ (Азербайджан) увеличились на 79%
Государственной Администрации Гражданской Авиации Азербайджанской Республики – 10 лет
Компания Bakcell провела учебно-просветительское мероприятие для родителей детей с ограниченными возможностями.
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Система ПВО "Илдырым" способна оперативно обнаруживать и уничтожать широкий спектр военных угроз - эксперт
Голодомор не сломил волю и дух свободы украинцев!
Для претворения в жизнь новой концепции нового Министра: «Совершить переход от армейского строительства к строительству нация-армия» в Армении вводится новый налог
Москву и Баку связывает взаимный интерес – глава бакинской епархии
Президент Алиев принял членов Высшего религиозного совета кавказских народов
В мире растет число конфликтов на этнической и религиозной почве, усиливаются тенденции расовой дискриминации и религиозного экстремизма - Алиев