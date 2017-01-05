Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Мультикультурализм


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


РИО-2016


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7707 EUR   1.8638 RUR   0.0293 GBR   2.1841 TRY   0.4967

Цена на нефть

    $/bbl WTI   53.26 Brent   56.46

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 10° Завтра 10° 8 Янв 9 Янв

СНГ 05.01.2017 17:39

Киргизских граждан нет среди задержанных в Турции по подозрению в организации теракта в Стамбуле - МИД Киргизии

Среди задержанных в турецком городе Измир подозреваемых в организации теракта в ночном клубе в Стамбуле нет граждан Киргизии, сообщили "Интерфаксу" в четверг в пресс-службе киргизского внешнеполитического ведомства.

"По предварительным данным среди задержанных подозреваемых в городе Измир граждан Киргизии нет", - сказал агентству представитель пресс-службы.

По его словам, МИД республики продолжает отслеживать ситуацию, связанную с терактом в Стамбуле.

В новогоднюю ночь в ночном клубе "Reina" в Стамбуле вооруженный боевик открыл стрельбу из автомата, в результате чего погибли 39 человек, в том числе россиянка. Еще почти 70 человек получили ранения.

После теракта СМИ Турции со ссылкой на правоохранительные органы, начали собщать, что исполнителем теракта является выходец из Узбекистана или Киргизии. Распростронялась фотография паспорта гражданина Киргизии Яхье Машрапова и его возможная причастность к теракту.

3 января Я.Машрапов, по прибытию в Киргизию, был допрошен правоохранительными органами республики. В связи с отсутствием доказательств его причастности к теракту он был отпущен. Проверку со стороны турецких силовиков Я.Машрапов прошел до вылета из Стамбула в Бишкек. Как выяснилось, Я.Машрапов оказался похож на фоторобот разыскиваемого террориста.

МИД Киргизии выразил готовность в содействии правоохранительным органам Турции в поиске подозреваемого в теракте и призвал СМИ соблюдать принцип "презумции невиновности" при освещении событий, связанных с террористическими актами.

Я.Машрапов сообщил "Интерфаксу", что не намерен подавать в суд на турецкие СМИ в связи с его ошибочным упоминанием в качестве подозреваемого в совершении теракта. Однако он заявил, что будет добиваться публикации опровержения с его именем.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КИРГИЗИЯ, ТУРЦИЯ, ТЕРАКТ, МИД


Похожие новости


Сведения о причастности к теракту в Стамбуле гражданина Киргизии не подтвердились, он вернулся на родину Президент Киргизии пока останется под наблюдением турецких медиков Киргизский президент решил задержаться после форума ООН в Турции, чтобы отдохнуть Президент Киргизии назвал большой ошибкой решение турецкой стороны сбить российский бомбардировщик В Турции при попытке присоединиться к ИГ задержаны около 40 иностранцев, в числе которых граждане Киргизии и Азербайджана - СМИ Президент Атамбаев уверен, что отношения Бишкека с Анкарой будут успешно развиваться с победой на выборах Эрдогана

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

Мультикультурализм

РИО-2016

© Interfax-Azerbaijan
2006-2016
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]