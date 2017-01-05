Киргизских граждан нет среди задержанных в Турции по подозрению в организации теракта в Стамбуле - МИД Киргизии

Среди задержанных в турецком городе Измир подозреваемых в организации теракта в ночном клубе в Стамбуле нет граждан Киргизии, сообщили "Интерфаксу" в четверг в пресс-службе киргизского внешнеполитического ведомства.
"По предварительным данным среди задержанных подозреваемых в городе Измир граждан Киргизии нет", - сказал агентству представитель пресс-службы.
По его словам, МИД республики продолжает отслеживать ситуацию, связанную с терактом в Стамбуле.
В новогоднюю ночь в ночном клубе "Reina" в Стамбуле вооруженный боевик открыл стрельбу из автомата, в результате чего погибли 39 человек, в том числе россиянка. Еще почти 70 человек получили ранения.
После теракта СМИ Турции со ссылкой на правоохранительные органы, начали собщать, что исполнителем теракта является выходец из Узбекистана или Киргизии. Распростронялась фотография паспорта гражданина Киргизии Яхье Машрапова и его возможная причастность к теракту.
3 января Я.Машрапов, по прибытию в Киргизию, был допрошен правоохранительными органами республики. В связи с отсутствием доказательств его причастности к теракту он был отпущен. Проверку со стороны турецких силовиков Я.Машрапов прошел до вылета из Стамбула в Бишкек. Как выяснилось, Я.Машрапов оказался похож на фоторобот разыскиваемого террориста.
МИД Киргизии выразил готовность в содействии правоохранительным органам Турции в поиске подозреваемого в теракте и призвал СМИ соблюдать принцип "презумции невиновности" при освещении событий, связанных с террористическими актами.
Я.Машрапов сообщил "Интерфаксу", что не намерен подавать в суд на турецкие СМИ в связи с его ошибочным упоминанием в качестве подозреваемого в совершении теракта. Однако он заявил, что будет добиваться публикации опровержения с его именем.
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