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Социум 05.01.2017 17:58

В Баку у населения Ясамальского района выкупят свыше 280 объектов для госнужд

Исполнительная власть Ясамальского района Баку выкупит у жителей 283 жилых и нежилых объектов, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Кабмине.

В частности, будут выкуплены для государственных нужд в соответствии с Генпланом Баку. На этой территории будут построены новые дороги и средства коммуникаций.

ИВ Ясамальского района Баку поручено подготовить и представить в Кабмин предложения, касающиеся выкупа у населения этих объектов.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ОБЪЕКТЫ, НАСЕЛЕНИЕ, ВЫКУП


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]