В Баку у населения Ясамальского района выкупят свыше 280 объектов для госнужд

Исполнительная власть Ясамальского района Баку выкупит у жителей 283 жилых и нежилых объектов, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Кабмине.

В частности, будут выкуплены для государственных нужд в соответствии с Генпланом Баку. На этой территории будут построены новые дороги и средства коммуникаций.

ИВ Ясамальского района Баку поручено подготовить и представить в Кабмин предложения, касающиеся выкупа у населения этих объектов.

Ф.Исазаде