Премии страховщиков в Азербайджане в 2016г по обязательному страхованию имущества превысили 25 млн манатов

Премии страховых компаний в Азербайджане, являющихся членами Бюро по обязательному страхованию (ISB), в 2016 году по обязательному страхованию недвижимого имущества составили 25,2 млн манатов, что на 1,5% больше показателя 2015 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Бюро.
«В 2016 году по обязательному страхованию недвижимого имущества заключено 140,848 тыс. договоров, сборы составили 25 млн 175,706 тыс. манатов», - отметили в ISB.
Сборы по 3,882 тыс. договорам обязательного страхования ответственности при эксплуатации недвижимости в 2016 году составили 271,23 тыс. манатов (спад на 17,9%), по 190 договорам обязательного индивидуального страхования пассажиров – 96,953 тыс. манатов.
В Азербайджане в настоящее время применяется два вида страхования, относящихся к обязательному страхованию недвижимого имущества: страхование недвижимого имущества, принадлежащего физическим лицам и страхование гражданской ответственности при эксплуатации недвижимого имущества.
Обязательное страхование недвижимого имущества распространяется на все виды строений, жилые дома, квартиры, принадлежащие физическим лицам, офисам юридических лиц, государственное имущество. При этом страховым случаем считаются факты, связанные с нанесением ущерба этому имуществу в результате пожара, взрыва, короткого замыкания в электросети, аварии в канализационной или водопроводной системе, природных катаклизмах и т.д.
Максимальный размер страховой суммы на недвижимое имущество в Баку составляет 25 тыс. манатов, в Гяндже, Сумгайыте и Нахчыване – 20 тыс. манатов, в других населенных пунктах – 15 тыс. манатов.
Страховой тариф по этому виду страхования составляет 0,2% от размера страховой суммы.
Лицензии на предоставление услуг по обязательному страхованию недвижимости имеют 13 страховых компаний, по обязательному страхованию гражданской ответственности при эксплуатации недвижимого имущества - 12 компаний.
А.Ахундов
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