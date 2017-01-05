Взрыв раздался в турецком Измире, есть пострадавшие

Начиненный взрывчаткой автомобиль был подорван в четверг у здания суда в городе Измире на западе Турции, сообщили СМИ.

По предварительным данным, три человека получили ранения, однако очевидцы сообщают о нескольких каретах скорой помощи, которые направились к месту взрыва.

Более подробная информация пока не поступала.