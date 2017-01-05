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Регион 05.01.2017 18:05

Взрыв раздался в турецком Измире, есть пострадавшие

Начиненный взрывчаткой автомобиль был подорван в четверг у здания суда в городе Измире на западе Турции, сообщили СМИ.

По предварительным данным, три человека получили ранения, однако очевидцы сообщают о нескольких каретах скорой помощи, которые направились к месту взрыва.

Более подробная информация пока не поступала.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ИЗМИР, СУД, ВЗРЫВ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]