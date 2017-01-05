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Регион 05.01.2017 18:31

Полиция в Измире уничтожила двух террористов, третий скрылся

Начиненный взрывчаткой автомобиль был подорван в четверг у здания суда в городе Измир на западе Турции, сообщили СМИ.

По поступающим сообщениям, ранения получили 10 человек, один из них находится в критическом состоянии, сообщает агентство АП.

Полиция, прибывшая на место взрыва, в ходе перестрелки уничтожила двух из трех террористов, устроивших теракт.

Третьему удалось скрыться, ведется его поиск, сообщает агентство со ссылкой на местные власти города.

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Тэги: ТУРЦИЯ, СУД, ВЗРЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]