В Сочи появилось первое казино

В Сочи торжественно открыли казино.

"За короткий период реализован уникальный проект "Сочи Казино и Курорт". Здесь будут работать 1,1 тыс. человек. Ежегодно в бюджеты всех уровней будет поступать полмиллиарда рублей", - сказал генеральный директор ОАО "Красная Поляна" Александр Саурин на церемонии открытия казино в Сочи в четверг.

Он отметил, что благодаря реализации проекта в Сочи увеличится количество туристов.

В свою очередь генеральный менеджер "Сочи Казино и Курорт" Стюарт Мак Лафлин сказал, что в казино 569 самых передовых игровых автоматов, 70 игровых столов, 10 из которых - для покера. "Первый покерный турнир в казино Сочи пройдет 20 января", - отметил менеджер.

По его словам, максимальная вместимость казино Сочи до 2 тыс. человек.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе казино Сочи, "инвестиции в реализацию проекта "Сочи Казино и Курорт" составили более 4 млрд рублей".

Казино имеет отдельный покерный клуб, театр кабаре, конференц-зал, два ресторана.

Собеседник также отметил, что по прогнозам после появления казино количество посетителей в горном кластере увеличится на 25% в первый полный год работы с дальнейшим ростом до 60%, то есть до 1 млн посетителей на пятый год работы. Расшириться география прибытия в Сочи, город реально может стать международным направлением: ожидаются туристы из Турции, Ирана, Китая, Израиля, ОАЭ.

По предварительным прогнозам, количество посещений в месяц составит 43 тыс. человек.