Трамп обвинил СМИ в лживых сообщениях о его отношении к разведке

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что американские СМИ лгут, обвиняя его в нелюбви к органам разведки.

"СМИ лгут, пытаясь представить меня человеком, который выступает против "разведки", в то время как я ее большой поклонник", - написал он на своей странице в Twitter.

Вслед за этим последовала аналогичная запись: "Нечестные СМИ заявляют, что я в сговоре с Джулианом Ассанжем, - это неверно. Я только изложил то, что он сказал, и люди должны сами сделать вывод о том, в чем правда".

Ранее Д.Трамп процитировал Д.Ассанжа, который опроверг заявления американской разведки о том, что Россия причастна к взлому сайтов Демократической партии США, а полученную информацию передавала WikiLeaks через третью сторону.

Д.Ассанж сказал, что сайты американской Демократической партии мог взломать и 14-летний ребенок, что и повторил Д.Трамп.

В четверг американский конгресс заслушает двух руководителей американской разведки по вопросам участия России в хакерских атаках на США, а в пятницу шефы разведорганов доложат свои выводы относительно России Д.Трампу.