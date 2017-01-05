Президент Алиев выделил 14 млн манатов на завершение строительства автодороги в Гаджигабульском районе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг распорядился выделить 14 млн манатов на дополнительные меры по строительству автомобильной дороги Гарасу-Абдулабад-Талыш-Мейниман-Муган Гаджигабульского района, сообщает сайт главы государства.

Они будут выделены ОАО «Азеравтойол» из предусмотренных в госбюджете на 2017 год средств на капиталовложения для строительства и реконструкции автомобильных дорог.

Дорога соединяет 10 населенных пунктов с населением 19 тыс. человек.

А.Ахундов