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05.01.2017 19:42

Президент Алиев выделил 14 млн манатов на завершение строительства автодороги в Гаджигабульском районе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг распорядился выделить 14 млн манатов на дополнительные меры по строительству автомобильной дороги Гарасу-Абдулабад-Талыш-Мейниман-Муган Гаджигабульского района, сообщает сайт главы государства.

Они будут выделены ОАО «Азеравтойол» из предусмотренных в госбюджете на 2017 год средств на капиталовложения для строительства и реконструкции автомобильных дорог.

Дорога соединяет 10 населенных пунктов с населением 19 тыс. человек.

А.Ахундов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ДОРОГА, СТРОИТЕЛЬСТВО, ЗАВЕРШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]