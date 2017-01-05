Цены на нефть растут в четверг, Brent подорожала до $57,15 за баррель

Цены на нефть умеренно растут в четверг на сигналах сокращения запасов топлива в США и снижения добычи странами ОПЕК.
Мартовский фьючерс на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:00 МСК подорожал на $0,69 (1,22%) - до $57,15 за баррель.
Цена фьючерса на нефть WTI на февраль в ходе торгов на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) выросла к этому времени на $0,66 (1,24%) - до $53,92 за баррель.
Как сообщил в среду Американский институт нефти (API), товарные запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 7,43 млн баррелей.
Официальные данные Минэнерго будут опубликованы в четверг в 19:00 МСК, и аналитики в среднем ожидают более умеренного снижения - на 2 млн баррелей.
Между тем в декабре совокупная добыча нефти странами ОПЕК снизилась на 310 тыс. баррелей в сутки, до 33,1 млн б/с, из-за перебоев в работе месторождений в Нигерии, показывают данные опроса экспертов, проведенного агентством Bloomberg. Государства картеля договорились снизить добычу до 32,5 млн б/с с января.
В четверг министерство нефтяной промышленности Ирака сообщило, что приступило к сокращению добычи нефти в соответствии с договоренностями Организации стран-экспортеров нефти.
Ирак сотрудничает с членами ОПЕК и независимыми производителями, чтобы достичь баланса между спросом и предложением нефти, говорится в заявлении министерства со ссылкой на главу ведомства Джаббара аль-Лаиби.
Министерство подтвердило приверженность соглашению ОПЕК.
Ирак, занимающий второе место в ОПЕК после Саудовской Аравии по объему производства нефти, пообещал сократить добычу на 210 тыс. б/с, или на 4,5% от нынешнего объема, до 4,351 млн б/с. В целом государства картеля намерены снизить производство нефти на 1,2 млн б/с начиная с января, чтобы поддержать цены.
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