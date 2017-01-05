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Дальнее зарубежье 05.01.2017 20:19

Спецпосланник ООН по Сирии надеется на успех сирийской встречи в Астане

Планируемая встреча представителей сирийских властей и оппозиции в Астане может дать положительный импульс межсирийским переговорам в Женеве, заявил спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура.

"Мы ждем этой встречи (в Астане - ИФ) в свете подготовки февральской встречи", - сказал дипломат на брифинге.

По его словам, он надеется принять участие во встрече в столице Казахстана.

С.де Мистура отметил, что рассчитывает на то, что первая встреча завершится такими результатами, которые смогут придать положительный импульс женевским переговорам по политическому решению сирийской проблемы, начало которых запланировано на 8 февраля.

Спецпосланник отметил, что считаем важным, чтобы Россия и Турция приложили усилия для соблюдения сторонами режима прекращения огня и оказали на них определенное влияние в этом направлении.

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Тэги: ООН, СИРИЯ, АСТАНА, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]