Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Мультикультурализм


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


РИО-2016


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7707 EUR   1.8638 RUR   0.0293 GBR   2.1841 TRY   0.4967

Цена на нефть

    $/bbl WTI   53.26 Brent   56.46

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 10° Завтра 10° 8 Янв 9 Янв

Дальнее зарубежье 05.01.2017 20:40

Китай вышел на 1-е место в мире по производству, торговле и потреблению лесной продукции

Объем валовой продукции лесного хозяйства Китая по итогам 2016 года впервые превысил 6 трлн юаней, объем импорта и экспорта лесной продукции достиг $136 млрд, сообщает агентство "Синьхуа".

Благодаря этому Китай вышел на первое место в мире по совокупным показателям производства, торговли и потребления лесной продукции, хотя в отдельных сегментах (например, потребление и производство древесных топливных гранул) КНР еще уступает странам Запада.

В четверг в Пекине прошло всекитайское совещание начальников управлений лесного хозяйства, в ходе которого было объявлено, что с 2001 по 2016 год валовая продукция лесного хозяйства Китая выросла в 16,6 раза: с 409 млрд до 6,4 трлн юаней ($940 млн). Таким образом, Китай обогнал по темпам развития лесного хозяйства все страны миры.

Особенно впечатляющим оказалось развитие лесного туризма. В минувшем году в Китае насчитывалось примерно 9 тыс. зон лесного туризма, которые за 2016 год приняли в общей сложности 1,2 млрд человек - на 15% больше, чем годом ранее.

В 2016 году в КНР был создан 21 новый государственный лесопарк. Госуправление лесного хозяйства впервые совместно с китайскими коммерческими банками учредило инвестиционный фонд в размере 100 млрд юаней, нацеленный на поддержку развития лесного хозяйства.

Начальник Госуправления лесного хозяйства Чжан Цзяньлун сообщил, что в текущем году в стране ожидается разработка перечня ограничений по допуску на рынок лесного хозяйства и создание китайского центра торговли лесной продукцией.

В 2017 году планируется довести валовую продукцию лесного хозяйства страны до 7 трлн юаней, а импорт и экспорт лесной продукции - до $138 млрд. К 2020 году продукция лесного хозяйства в КНР, как ожидается, превысит 9 трлн юаней, отрасль обеспечит работой 60 млн человек.

Также к 2020 году Китай намерен увеличить покрытие территории лесами с текущих 21,66% до 23,04%, заявил министр сельского хозяйства КНР Хань Чанфу. Доля покрытых лесами земель в КНР все еще на 10 процентных пунктов ниже, чем в среднем по миру, несмотря на непрерывное увеличение с 2008 года.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КИТАЙ, ЛЕСПРОМ, РЕКОРД

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

Мультикультурализм

РИО-2016

© Interfax-Azerbaijan
2006-2016
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]