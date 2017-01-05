Китай вышел на 1-е место в мире по производству, торговле и потреблению лесной продукции

Объем валовой продукции лесного хозяйства Китая по итогам 2016 года впервые превысил 6 трлн юаней, объем импорта и экспорта лесной продукции достиг $136 млрд, сообщает агентство "Синьхуа".

Благодаря этому Китай вышел на первое место в мире по совокупным показателям производства, торговли и потребления лесной продукции, хотя в отдельных сегментах (например, потребление и производство древесных топливных гранул) КНР еще уступает странам Запада.

В четверг в Пекине прошло всекитайское совещание начальников управлений лесного хозяйства, в ходе которого было объявлено, что с 2001 по 2016 год валовая продукция лесного хозяйства Китая выросла в 16,6 раза: с 409 млрд до 6,4 трлн юаней ($940 млн). Таким образом, Китай обогнал по темпам развития лесного хозяйства все страны миры.

Особенно впечатляющим оказалось развитие лесного туризма. В минувшем году в Китае насчитывалось примерно 9 тыс. зон лесного туризма, которые за 2016 год приняли в общей сложности 1,2 млрд человек - на 15% больше, чем годом ранее.

В 2016 году в КНР был создан 21 новый государственный лесопарк. Госуправление лесного хозяйства впервые совместно с китайскими коммерческими банками учредило инвестиционный фонд в размере 100 млрд юаней, нацеленный на поддержку развития лесного хозяйства.

Начальник Госуправления лесного хозяйства Чжан Цзяньлун сообщил, что в текущем году в стране ожидается разработка перечня ограничений по допуску на рынок лесного хозяйства и создание китайского центра торговли лесной продукцией.

В 2017 году планируется довести валовую продукцию лесного хозяйства страны до 7 трлн юаней, а импорт и экспорт лесной продукции - до $138 млрд. К 2020 году продукция лесного хозяйства в КНР, как ожидается, превысит 9 трлн юаней, отрасль обеспечит работой 60 млн человек.

Также к 2020 году Китай намерен увеличить покрытие территории лесами с текущих 21,66% до 23,04%, заявил министр сельского хозяйства КНР Хань Чанфу. Доля покрытых лесами земель в КНР все еще на 10 процентных пунктов ниже, чем в среднем по миру, несмотря на непрерывное увеличение с 2008 года.