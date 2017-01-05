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Предполагаемое вмешательство российских хакеров не изменило подсчета голосов на президентских выборах в США - глава Нацразведки

Предполагаемое вмешательство российских хакеров в избирательную компанию в США не привело к изменению подсчета голосов, и сложно оценить, повлияло ли оно на выбор избирателей, заявил директор Национальной разведки США Джеймс Клэппер.

Выступая в четверг в конгрессе, он заявил, что хакерские атаки "не изменили подсчет голосов".

"Мы не можем оценивать влияния, которое это оказало на выбор избирателей, это не наше дело", - сказал Дж.Клэппер.

Отвечая на вопрос о том, можно ли считать предполагаемые российские кибер-атаки актом войны, директор нацразведки сквазал: "Думаю, это очень серьезное политическое определение, и я думаю, что не разведывательное сообщество должно давать такие определения".

"Но, безусловно, это имеет большую важность", - подчеркнул Дж.Клэппер.

Отвечая на вопросы членов конгресса, Дж.Клэппер также сообщил, что на следующей неделе общественности будет предоставлена несекретная версия доклада в связи с предполагаемыми кибер-атаками со стороны России во время избирательной кампании 2016 года.

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Тэги: США, ВЫБОРЫ, РОССИЯ, ХАКЕРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]