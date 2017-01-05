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Дальнее зарубежье 05.01.2017 21:20

У России высокоэффективная наступательная программа в кибер-сфере, которая угрожает США - совместное заявление руководителей разведки

Россия является серьезной угрозой для США в кибер-пространстве, говорится в совместном заявлении директора национальной разведки, Киберкомандования ВС США и Пентагона.

"Россия - полномасштабный игрок в кибер-сфере, который представляет собой серьезную угрозу правительству США, их военной, дипломатической, коммерческой и критической инфраструктуре из-за своей высокоэффективной наступательной программы в кибер-сфере, а также использования сложной тактики, методов и процедур", - говорится в документе, распространенном в четверг в Конгрессе США.

Как отмечается в заявлении, "в последние годы мы видим, что Кремль занял более агрессивную позицию в кибер-сфере".

"Российские кибер-операции были направлены на правительственные учреждения, критическую инфраструктуру, аналитические центры, университеты, политические организации и корпорации, при этом часто использовались фишинговые кампании (попытки доступа к конфиденциальной информации с использование электронной почты - ИФ)", - утверждают авторы документа.

Кроме того, в заявлении отмечается, что "российские лица проводили повреждающие или разрушающие кибер-атаки в зарубежных странах, включая атаки на сети критической инфраструктуры"

"В некоторых случаях представители российской разведки притворялись третьей стороной, прячась за фальшивыми онлайн-аккаунтами, чтобы жертвы не могли определить источник атаки", - говорится в документе .

Авторы доклада убеждены, что "только высокопоставленные российские официальные лица могли дать распоряжение провести недавние похищения данных во время выборов, учитывая масштаб и чувствительный характер этих целей".

В докладе также утверждается, что Россия использует кибер-технологии для "воздействия на общественное мнение Европы и Евразии".

"В будущем, вероятно, операции России в киберпространстве будут направлены в США на сбор разведданных, поддержку российских решений, проведение операций влияния для обеспечения поддержки военных и политических целей России и защиту цифровой среды от непредвиденных событий", - убеждены лидеры разведсообщества США.

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Тэги: США, РОССИЯ, КИБЕР/УГРОЗА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]