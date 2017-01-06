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Дальнее зарубежье 06.01.2017 09:02

Трамп усомнился во взломе серверов Демпартии США Россией

Избранный президент США Дональд Трамп поставил под сомнение заявления о том, что Россия взломала серверы Национального комитета демократической партии в преддверии брифинга разведки США по этому поводу.

"Национальный демократический комитет не разрешил ФБР изучить их компьютерную информацию после того, как она предположительно была взломана Россией", - написал он в своем микроблоге в Твиттере.

"Но как и почему тогда они так уверены во взломе, если они даже никогда не запрашивали исследования их серверов?" - задал он вопрос.

"Что вообще происходит?", - добавил Д.Трамп.

Как ожидается, в пятницу представители разведки США проинформируют избранного президента обо всех аспектах, в том числе секретных, предполагаемой российской кибератаки во время избирательной кампании в США.

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Тэги: США, ТРАМП, РОССИЯ, КИБЕРАТАКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]