Трамп усомнился во взломе серверов Демпартии США Россией

Избранный президент США Дональд Трамп поставил под сомнение заявления о том, что Россия взломала серверы Национального комитета демократической партии в преддверии брифинга разведки США по этому поводу.

"Национальный демократический комитет не разрешил ФБР изучить их компьютерную информацию после того, как она предположительно была взломана Россией", - написал он в своем микроблоге в Твиттере.

"Но как и почему тогда они так уверены во взломе, если они даже никогда не запрашивали исследования их серверов?" - задал он вопрос.

"Что вообще происходит?", - добавил Д.Трамп.

Как ожидается, в пятницу представители разведки США проинформируют избранного президента обо всех аспектах, в том числе секретных, предполагаемой российской кибератаки во время избирательной кампании в США.