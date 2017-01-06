Трамп усомнился во взломе серверов Демпартии США Россией

Избранный президент США Дональд Трамп поставил под сомнение заявления о том, что Россия взломала серверы Национального комитета демократической партии в преддверии брифинга разведки США по этому поводу.
"Национальный демократический комитет не разрешил ФБР изучить их компьютерную информацию после того, как она предположительно была взломана Россией", - написал он в своем микроблоге в Твиттере.
"Но как и почему тогда они так уверены во взломе, если они даже никогда не запрашивали исследования их серверов?" - задал он вопрос.
"Что вообще происходит?", - добавил Д.Трамп.
Как ожидается, в пятницу представители разведки США проинформируют избранного президента обо всех аспектах, в том числе секретных, предполагаемой российской кибератаки во время избирательной кампании в США.
Армения за минувшие сутки нарушила режим прекращения огня почти 45 раз - Минобороны Азербайджана
Крупнейшее наводнение с 2006г произошло на севере Германии
В Фонде помощи Вооруженным силам Азербайджана на начало 2017 года имеется около $45 млн
Украина с усилением морозов увеличит отбор газа из подземных хранилищ до 100 млн куб. м в сутки
Инвестиции в I этап строительства азербайджано-иранского фармацевтического завода оцениваются в $20,5 млн
SOCAR ввела в строй после капремонта скважину на Нефтяных Камнях
Гражданка Азербайджана задержана по подозрению в краже бриллиантового колье у туриста из ОАЭ - МВД
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погиб один человек, еще один пострадал – МВД
Госрегулирование цен на лекарства в Азербайджане позволяет населению и госбюджету экономить более $400 млн в год – министр
Президент Алиев выделил 14 млн манатов на завершение строительства автодороги в Гаджигабульском районе
АЖД запустил скоростной поезд по маршруту Нахчыван–Мешхед–Нахчыван
Соглашение о выходе Великобритании из ЕС может быть принято к октябрю 2018 года, считают в Еврокомиссии
Азербайджан и Россия планируют обсудить комплекс вопросов по развитию сотрудничества в сфере образования
В Армении нет сегодня политической силы, способной решить карабахский конфликт
Срочные манатные вклады розничных клиентов ВТБ (Азербайджан) увеличились на 79%
Государственной Администрации Гражданской Авиации Азербайджанской Республики – 10 лет
Компания Bakcell провела учебно-просветительское мероприятие для родителей детей с ограниченными возможностями.
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Система ПВО "Илдырым" способна оперативно обнаруживать и уничтожать широкий спектр военных угроз - эксперт
Голодомор не сломил волю и дух свободы украинцев!
Для претворения в жизнь новой концепции нового Министра: «Совершить переход от армейского строительства к строительству нация-армия» в Армении вводится новый налог
Москву и Баку связывает взаимный интерес – глава бакинской епархии
Президент Алиев принял членов Высшего религиозного совета кавказских народов
В мире растет число конфликтов на этнической и религиозной почве, усиливаются тенденции расовой дискриминации и религиозного экстремизма - Алиев