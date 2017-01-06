После передачи четырёх заключенных в тюрьме Гуантанамо остаются 55 узников

Четверо узников из тюрьмы Гуантанамо были переданы Саудовской Аравии, в заключении остаются 55 человек, сообщил Пентагон в четверг.
"США признательны руководству Королевства Саудовская Аравия за его гуманитарный жест и намерение поддержать усилия США по закрытию исправительного учреждения Гуантанамо", - говорится в заявлении Пентагона.
Как передает телеканал CNN, из оставшихся заключенных, 19 прошли через процедуру оценки рисков безопасности и могут быть переданы аналогичным образом.
Четверо переданных заключенных являются йеменцами. В связи с нестабильной обстановкой в Йемен, американские власти не имели возможности репатриировать их и потому инициировали поиск третьей страны, такой, как Саудовская Аравия, для передачи.
Ранее избранный президент США Дональд Трамп написал у себя в микроблоге в "Твиттере", что не считает нужным освобождать заключенных Гуантанамо.
"Больше никого не нужно освобождать из Гуантанамо. Это крайне опасные люди, и им не должно быть позволено вернуться на поле боя", - заявил он.
Тюрьма в Гуантанамо - лагерь для лиц, обвиняемых властями США в различных преступлениях, в частности, в терроризме, ведении войны на стороне противника. Тюрьма расположена на территории бессрочно арендуемой США военно-морской базы в заливе Гуантанамо (Куба), в 30 км от одноимённого города.
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