Экс-сенатор Дэн Коутс может возглавить Национальную разведку США

Избранный президент США Дональд Трамп, как ожидается, назначит на пост директора Национальной разведки экс-сенатора от штата Индиана Дэна Коутса, передает телеканал ABC со ссылкой на трех высокопоставленных чиновников из переходной команды.

По данным телеканала, 73-летний Д.Коутс побывал в "Trump Tower" в конце прошлого года и заявил тогда, что не претендует на должность в администрации избранного главы США.

Он был членом Сенатского комитета по разведке, а при президенте Джордже Буше-младшем - послом США в Германии.