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Дальнее зарубежье 06.01.2017 09:24

Экс-сенатор Дэн Коутс может возглавить Национальную разведку США

Избранный президент США Дональд Трамп, как ожидается, назначит на пост директора Национальной разведки экс-сенатора от штата Индиана Дэна Коутса, передает телеканал ABC со ссылкой на трех высокопоставленных чиновников из переходной команды.

По данным телеканала, 73-летний Д.Коутс побывал в "Trump Tower" в конце прошлого года и заявил тогда, что не претендует на должность в администрации избранного главы США.

Он был членом Сенатского комитета по разведке, а при президенте Джордже Буше-младшем - послом США в Германии.

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Тэги: США, НАЦРАЗВЕДКА, ГЛАВА, КАНДИДАТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]