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Дальнее зарубежье 06.01.2017 09:47

Трамп заинтересовался, как СМИ заполучили данные из секретного доклада американской разведки о российских кибератаках

Избранный президент США Дональд Трамп выразил недоумение в связи с тем, что в американские СМИ просочилась информация из совершенного секретного доклада американской разведки о вменяемых России кибератаках.

"Как получили "эксклюзивный доступ к совершенно секретному докладу", представленному Обаме"? Кто дал им этот доклад и почему? Политика!", - написал Д.Трамп у себя в микроблоге в Твиттере.

Некоторое время назад телеканал CNN и некоторые другие СМИ со ссылкой на источники в американских госструктурах, имеющих доступ к докладу разведки, представленному в четверг президенту США Бараку Обаме, сообщили, что американская разведка выявила посредников, которых Россия, как утверждается, использовала для передачи украденных электронных писем в организацию WikiLeaks.

Перед этим пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест сообщил, что представители американской разведки доложили Б.Обаме подробности, связанные с предполагаемой хакерской атакой со стороны России во время избирательной кампании.

По словам Дж.Эрнеста, аналогичный доклад, содержащий секретную информацию, будет представлен членам Конгресса.

В пятницу избранный президент Дональд Трамп также встретится с представителями разведки, которые проведут для него специальный брифинг на эту тему.

Несекретная версия доклада, как ранее сообщалось, будет распространена на следующей неделе.

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Тэги: США, РАЗВЕДКА, ДОКЛАД, ТРАМП


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]