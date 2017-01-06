Трамп заинтересовался, как СМИ заполучили данные из секретного доклада американской разведки о российских кибератаках

Избранный президент США Дональд Трамп выразил недоумение в связи с тем, что в американские СМИ просочилась информация из совершенного секретного доклада американской разведки о вменяемых России кибератаках.
"Как получили "эксклюзивный доступ к совершенно секретному докладу", представленному Обаме"? Кто дал им этот доклад и почему? Политика!", - написал Д.Трамп у себя в микроблоге в Твиттере.
Некоторое время назад телеканал CNN и некоторые другие СМИ со ссылкой на источники в американских госструктурах, имеющих доступ к докладу разведки, представленному в четверг президенту США Бараку Обаме, сообщили, что американская разведка выявила посредников, которых Россия, как утверждается, использовала для передачи украденных электронных писем в организацию WikiLeaks.
Перед этим пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест сообщил, что представители американской разведки доложили Б.Обаме подробности, связанные с предполагаемой хакерской атакой со стороны России во время избирательной кампании.
По словам Дж.Эрнеста, аналогичный доклад, содержащий секретную информацию, будет представлен членам Конгресса.
В пятницу избранный президент Дональд Трамп также встретится с представителями разведки, которые проведут для него специальный брифинг на эту тему.
Несекретная версия доклада, как ранее сообщалось, будет распространена на следующей неделе.
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