Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Мультикультурализм


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


РИО-2016


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7742 EUR   1.8773 RUR   0.0299 GBR   2.1968 TRY   0.4917

Цена на нефть

    $/bbl WTI   53.76 Brent   56.89

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 10° Завтра 10° 8 Янв 10° 9 Янв 11°

Дальнее зарубежье 06.01.2017 10:04

Керри: США поддерживают проведение встречи по Сирии в Астане

США поддерживают проведение межсирийских переговоров в Астане и рассчитывают, что с их помощью удастся сделать шаг вперед в сирийском урегулировании, заявил госсекретарь США Джон Керри, который вскоре уйдет в отставку.

"Мы поддерживаем встречу в Астане", - сказал он в четверг на итоговой пресс-конференции, посвященной результатам внешней политики администрации президента США Барака Обамы.

По его словам, "надеемся, что удастся сделать шаг вперед".

В настоящее время идет подготовка к проведению межсирийских переговоров в Астане. Они запланированы на конец января.

По словам госсекретаря США, он обсуждал это со спецпосланником генсека ООН Стаффаном де Мистурой и главой МИД РФ Сергей Лавров.

Комментируя договоренности между Россией и Турцией касательно урегулирования в Сирии, Дж.Керри отметил, что "эта работа похожа на ту, которую мы делали в рамках Международной группы поддержки Сирии, просто в другом формате".

По мнению Дж.Керри, достигнуть мира в Сирии непросто, так как "режим Асада, похоже, разыгрывает ту же карту".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, СИРИЯ, ПЕРЕГОВОРЫ, ПОДДЕРЖКА


Похожие новости


Обама снял запрет на военные поставки в Сирию Военная операция в Сирии невозможна, США продолжат искать политическое решение - Обама США должны уделить внимание борьбе с ИГ, а не свержению Асада - Трамп США и Турция продолжат работу над урегулированием в Сирии - Керри Шеф Пентагона прогнозирует операцию по освобождению Ракки в ближайшие недели Переговоры между Москвой и Вашингтоном с участием стран ближневосточного региона пройдут в ближайшее время - CNN

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

Мультикультурализм

РИО-2016

© Interfax-Azerbaijan
2006-2016
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]