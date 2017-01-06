Керри: США поддерживают проведение встречи по Сирии в Астане

США поддерживают проведение межсирийских переговоров в Астане и рассчитывают, что с их помощью удастся сделать шаг вперед в сирийском урегулировании, заявил госсекретарь США Джон Керри, который вскоре уйдет в отставку.
"Мы поддерживаем встречу в Астане", - сказал он в четверг на итоговой пресс-конференции, посвященной результатам внешней политики администрации президента США Барака Обамы.
По его словам, "надеемся, что удастся сделать шаг вперед".
В настоящее время идет подготовка к проведению межсирийских переговоров в Астане. Они запланированы на конец января.
По словам госсекретаря США, он обсуждал это со спецпосланником генсека ООН Стаффаном де Мистурой и главой МИД РФ Сергей Лавров.
Комментируя договоренности между Россией и Турцией касательно урегулирования в Сирии, Дж.Керри отметил, что "эта работа похожа на ту, которую мы делали в рамках Международной группы поддержки Сирии, просто в другом формате".
По мнению Дж.Керри, достигнуть мира в Сирии непросто, так как "режим Асада, похоже, разыгрывает ту же карту".
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