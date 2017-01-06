Прошедшая ночь в Москве стала самой холодной с начала зимы

Температура воздуха на базовой столичной метеостанции в ночь на пятницу опустилась до минус 24,7 градуса, сообщает Гидрометцентр России.
По данным метеонаблюдений, ночь на 6 января стала самой холодной в Москве с начала зимы.
Предыдущий минимум был зафиксирован 16 декабря и составлял минус 18,9 градусов.
В некоторых районах Подмосковья ночью было ещё холоднее. Так, в Дмитрове подморозило до минус 26,8 градуса.
По прогнозу синоптиков, морозы в столичном регионе усилятся, столбики термометров в ближайшие несколько ночей приблизятся к отметке в минус 30 градусов, а возможно, и перешагнут ее.
Армения за минувшие сутки нарушила режим прекращения огня почти 45 раз - Минобороны Азербайджана
Крупнейшее наводнение с 2006г произошло на севере Германии
В Фонде помощи Вооруженным силам Азербайджана на начало 2017 года имеется около $45 млн
Украина с усилением морозов увеличит отбор газа из подземных хранилищ до 100 млн куб. м в сутки
Инвестиции в I этап строительства азербайджано-иранского фармацевтического завода оцениваются в $20,5 млн
SOCAR ввела в строй после капремонта скважину на Нефтяных Камнях
Гражданка Азербайджана задержана по подозрению в краже бриллиантового колье у туриста из ОАЭ - МВД
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погиб один человек, еще один пострадал – МВД
Госрегулирование цен на лекарства в Азербайджане позволяет населению и госбюджету экономить более $400 млн в год – министр
Президент Алиев выделил 14 млн манатов на завершение строительства автодороги в Гаджигабульском районе
АЖД запустил скоростной поезд по маршруту Нахчыван–Мешхед–Нахчыван
Соглашение о выходе Великобритании из ЕС может быть принято к октябрю 2018 года, считают в Еврокомиссии
Азербайджан и Россия планируют обсудить комплекс вопросов по развитию сотрудничества в сфере образования
В Армении нет сегодня политической силы, способной решить карабахский конфликт
Срочные манатные вклады розничных клиентов ВТБ (Азербайджан) увеличились на 79%
Государственной Администрации Гражданской Авиации Азербайджанской Республики – 10 лет
Компания Bakcell провела учебно-просветительское мероприятие для родителей детей с ограниченными возможностями.
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Система ПВО "Илдырым" способна оперативно обнаруживать и уничтожать широкий спектр военных угроз - эксперт
Голодомор не сломил волю и дух свободы украинцев!
Для претворения в жизнь новой концепции нового Министра: «Совершить переход от армейского строительства к строительству нация-армия» в Армении вводится новый налог
Москву и Баку связывает взаимный интерес – глава бакинской епархии
Президент Алиев принял членов Высшего религиозного совета кавказских народов
В мире растет число конфликтов на этнической и религиозной почве, усиливаются тенденции расовой дискриминации и религиозного экстремизма - Алиев