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СНГ 06.01.2017 10:32

Прошедшая ночь в Москве стала самой холодной с начала зимы

Температура воздуха на базовой столичной метеостанции в ночь на пятницу опустилась до минус 24,7 градуса, сообщает Гидрометцентр России.

По данным метеонаблюдений, ночь на 6 января стала самой холодной в Москве с начала зимы.

Предыдущий минимум был зафиксирован 16 декабря и составлял минус 18,9 градусов.

В некоторых районах Подмосковья ночью было ещё холоднее. Так, в Дмитрове подморозило до минус 26,8 градуса.

По прогнозу синоптиков, морозы в столичном регионе усилятся, столбики термометров в ближайшие несколько ночей приблизятся к отметке в минус 30 градусов, а возможно, и перешагнут ее.

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Тэги: РОССИЯ, МОСКВА, ТЕМПЕРАТУРА, МИНИМУМЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]