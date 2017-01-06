Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Мультикультурализм


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


РИО-2016


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7742 EUR   1.8773 RUR   0.0299 GBR   2.1968 TRY   0.4917

Цена на нефть

    $/bbl WTI   53.76 Brent   56.89

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 10° Завтра 10° 8 Янв 10° 9 Янв 11°

СНГ 06.01.2017 10:43

В Киргизии освобождены по УДО экс-чиновники, осужденные по делу о массовых убийствах 2010 года

Три бывших высокопоставленных чиновника Киргизии, осужденные на длительные сроки по делу о массовых убийствах 7 апреля 2010 года, вышли на свободу по УДО (условно-досрочное освобождение).

Как сообщили "Интерфаксу" в пятницу в пресс-службе Чуйского областного суда республики, накануне экс-руководитель аппарата главы государства Каныбек Жороев, бывший государственный советник Эльмурза Сатыбалдиев и экс-генпрокурор Нурлан Турсункулов вышли на свободу по условно-досрочному освобождению, соответствующее решение принято Аламединским районным судом области.

3 июня 2016 года Военный суд Киргизии огласил приговор в отношении фигурантов дела по 7 апреля 2010 года. Согласно приговору, трое фигурантов должны были выйти на свободу 8 июня, так как к ним применили амнистию с учетом срока пребывания в следственном изоляторе спецслужбы. Они были осуждены на 10 лет заключения с конфискацией имущества.

Родственники погибших во время революции 7 апреля 2010 года были возмущены решением Военного суда страны в отношении обвиняемых в причастности к массовому убийству. Они объявили, что намерены оспаривать приговор суда.

29 июля прошлого года Верховный суд постановил отменить амнистию, примененную ранее Военным судом Киргизии. Одновременно суд изменил приговор бывшему президенту Киргизии Курманбеку Бакиеву с пожизненного на 30 летний тюремный срок.

7 апреля 2010 года в центре Бишкека произошли столкновения между властью и оппозицией, в ходе которых более 80 человек были убиты, более 300 пострадали. В результате произошедших событий в Киргизии сменилась власть, а бывший президент К.Бакиев и его брат Ж.Бакиев сбежал из страны. На данный момент проживают в Белоруссии.

Суд по событиям 7 апреля 2010 года длился шесть лет, на скамье обвиняемых были 28 человек, среди которых бывшие высокопоставленные чиновники администрации К.Бакиева и члены кабмина.

Бывший президент Киргизии К.Бакиев и его брат, бывший начальник СГО Жаныбек (Жаныш) Бакиев, признаны виновными в соучастии в организации массового убийства 7 апреля 2010 года в Бишкеке. Ж.Бакиев приговорен к пожизненными сроку тюремного заключения.

Бывший премьер-министр Киргизии Данияр Усенов был приговорен к пожизненному лишению свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества.

27 лет заключения с конфискацией имущества получил бывший помощник председателя Госслужбы нацбезопасности, старший сын экс-президента Киргизии Марат Бакиев, который также как и его близкие родственники, уехал из Киргизии, сразу после событий 7 апреля.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КИРГИЗИЯ, ЭКС/ЧИНОВНИКИ, ОСВОБОЖДЕНИЕ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

Мультикультурализм

РИО-2016

© Interfax-Azerbaijan
2006-2016
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]