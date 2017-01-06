В Киргизии освобождены по УДО экс-чиновники, осужденные по делу о массовых убийствах 2010 года

Три бывших высокопоставленных чиновника Киргизии, осужденные на длительные сроки по делу о массовых убийствах 7 апреля 2010 года, вышли на свободу по УДО (условно-досрочное освобождение).

Как сообщили "Интерфаксу" в пятницу в пресс-службе Чуйского областного суда республики, накануне экс-руководитель аппарата главы государства Каныбек Жороев, бывший государственный советник Эльмурза Сатыбалдиев и экс-генпрокурор Нурлан Турсункулов вышли на свободу по условно-досрочному освобождению, соответствующее решение принято Аламединским районным судом области.

3 июня 2016 года Военный суд Киргизии огласил приговор в отношении фигурантов дела по 7 апреля 2010 года. Согласно приговору, трое фигурантов должны были выйти на свободу 8 июня, так как к ним применили амнистию с учетом срока пребывания в следственном изоляторе спецслужбы. Они были осуждены на 10 лет заключения с конфискацией имущества.

Родственники погибших во время революции 7 апреля 2010 года были возмущены решением Военного суда страны в отношении обвиняемых в причастности к массовому убийству. Они объявили, что намерены оспаривать приговор суда.

29 июля прошлого года Верховный суд постановил отменить амнистию, примененную ранее Военным судом Киргизии. Одновременно суд изменил приговор бывшему президенту Киргизии Курманбеку Бакиеву с пожизненного на 30 летний тюремный срок.

7 апреля 2010 года в центре Бишкека произошли столкновения между властью и оппозицией, в ходе которых более 80 человек были убиты, более 300 пострадали. В результате произошедших событий в Киргизии сменилась власть, а бывший президент К.Бакиев и его брат Ж.Бакиев сбежал из страны. На данный момент проживают в Белоруссии.

Суд по событиям 7 апреля 2010 года длился шесть лет, на скамье обвиняемых были 28 человек, среди которых бывшие высокопоставленные чиновники администрации К.Бакиева и члены кабмина.

Бывший президент Киргизии К.Бакиев и его брат, бывший начальник СГО Жаныбек (Жаныш) Бакиев, признаны виновными в соучастии в организации массового убийства 7 апреля 2010 года в Бишкеке. Ж.Бакиев приговорен к пожизненными сроку тюремного заключения.

Бывший премьер-министр Киргизии Данияр Усенов был приговорен к пожизненному лишению свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества.

27 лет заключения с конфискацией имущества получил бывший помощник председателя Госслужбы нацбезопасности, старший сын экс-президента Киргизии Марат Бакиев, который также как и его близкие родственники, уехал из Киргизии, сразу после событий 7 апреля.